An einem Merck-Firmengebäude in Darmstadt haben Opvius und Taiyo Europe eine ETFE-Membranfassade mit gedruckter organischer Photovoltaik installiert - den Unternehmen zufolge eine Weltpremiere.Die Realisierung des weltweit ersten energieaktiven Fassadenprojekt in der Membranarchitektur melden Opvius und Taiyo Europe. Wie die Unternehmen mitteilen, ist die ETFE-Fassade mit integrierten gedruckten OPV-Modulen, die jetzt an einem Gebäude der Merck KGaA in Darmstadt installiert wurde, eine Weltpremiere. Im Zuge von Umbauten sollte das Gebäude demnach eine extravagante und mit organischer Photovoltaik ...

