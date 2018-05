BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat ein schnelleres Vorgehen bei der Entwicklung künstlicher Intelligenz und deutlich mehr Investitionen in Forschung und Entwicklung dafür verlangt. "Bei der Entwicklung künstlicher Intelligenz muss Deutschland mehr Tempo machen", forderte BDI-Hauptgeschäftsführungsmitglied Iris Plöger anlässlich eines am Berichtstag stattfindenden Gipfels im Kanzleramt zur künstlichen Intelligenz (KI). "Sonst droht unseren Unternehmen ein Wettbewerbsnachteil gegenüber den USA oder China", warnte sie.

Deutschland sei bei KI stark in der Grundlagenforschung - dieses Wissen fließe aber noch viel zu wenig in die Wertschöpfung ein. "Die Politik sollte dringend Maßnahmen entwickeln, den Technologietransfer in die Wirtschaft zu verbessern und Start-ups in diesem Bereich zu fördern", verlangte Plöger.

Die Regierung müsse gemeinsam mit den EU-Mitgliedstaaten und der Europäischen Kommission dieses Zukunftsthema vorantreiben. Nur mit deutlich mehr Investitionen in Forschung und Entwicklung lasse sich die Durchschlagskraft der KI für die europäischen Industrien erhöhen. Auch würden dringend wirtschaftsnahe Förderprogramme benötigt, um mehr Geld im privaten Sektor zu mobilisieren.

