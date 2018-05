Das Bundeskartellamt will gegen die Lufthansa kein Verfahren wegen des Anstiegs der Ticketpreise in Deutschland nach der Pleite von Air Berlin im vergangenen Jahr einleiten. Lufthansa-Tickets seien nach der Insolvenz durchschnittlich um 25 bis 30 Prozent teurer geworden, teilte das Amt am Dienstag mit.

