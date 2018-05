IRW-PRESS: SilverCrest Metals Inc.: SilverCrest entdeckt neuen hochgradigen Erzgang auf Las Chispas; 1,5 Meter mit 23,96 gpt Au und 2.081 gpt Ag bzw. 3.879 gpt AgÄq

Vancouver, B.C., Kanada - 29. Mai 2018 - SilverCrest Metals Inc. (SilverCrest oder das Unternehmen) gibt die Bohrergebnisse bekannt und berichtet über den Fund des Erzgangs Babicanora Norte auf dem Konzessionsgebiet Las Chispas (das Konzessionsgebiet) in Sonora, Mexiko. Der hochgradige Gang Babicanora Norte wurde bei Testbohrungen unterhalb kürzlich entdeckter flacher historischer Abbaubetriebe (siehe Abbildung) entdeckt. Er liegt rund 300 Meter nordöstlich des parallel verlaufenden Gangs Babicanora. Auf dem Konzessionsgebiet gibt es 23 bekannte epithermale Gänge, wovon bei 11 Gängen bei Bohrungen hochgradige Mineralisierung durchteuft wurde. Dabei handelt es sich um die Gänge Babicanora, Babicanora Footwall, Babicanora Norte, Las Chispas, Giovanni einschließlich der Gänge La Blanquita, William Tell, Varela, Granaditas, Luigi und Amethyst. Fünf der 23 Gänge wurden in die erste Ressourcenschätzung aufgenommen (siehe Technical Report and Mineral Resource Estimate for the Las Chispas Property, Sonora, Mexico mit Stand vom 12. Februar 2018 und überarbeitet am 9. Mai 2018).

N. Eric Fier, CPG, P.Eng und CEO, sagte dazu: Durch die Entdeckung des Gangs Babicanora Norte zeigen wir weiterhin, wie groß das Potenzial für oberflächennahe, hochgradig mineralisierte Gänge ist. Das ist jetzt der 11. Gang, den wir in dem Bezirk entdeckt haben. Er liegt neben und parallel zum Gang Babicanora, in dem sich der Großteil der ersten Ressourcenschätzung befindet. Vor Kurzem haben wir diesen ungetesteten Gang identifiziert und strategisch nach hochgradigen Abschnitten gebohrt, die wir auch im zweiten Bohrloch fanden (BAN18-02 durchteufte 1,5 Meter mit einem Gehalt von 9,11 gpt Gold und 1.033,3 gpt Silber bzw. 1.716 gpt AgÄq*). Diese erfolgreiche Strategie bestand darin, den bekannten hochgradigen Fußabdruck des benachbarten Gangs Babicanora zusammen mit den geologischen Randbedingungen auf den ungetesteten Gang Babicanora Norte zu übertragen. Aktuell sind sechs Bohrer in Betrieb und wir führen unsere Testbohrungen auf dem Gang Babicanora Norte und mehreren anderen ungetesteten Gängen anhand des Modells Nature of Multiples fort; das bedeutet, einen hochgradigen Fußabdruck in einem Gang zu finden und die gleichen Maßstäbe für den nächsten, daneben liegenden Gang anzuwenden.

Das für diese Pressemitteilung wichtigste Ergebnis kam aus Bohrloch BAN18-06. Es durchteufte 1,5 Meter (wahre Mächtigkeit) mit einem Gehalt von 23,96 Gramm pro Tonne (gpt) Gold und 2.081,0 gpt Silber bzw. 3.879 gpt Silberäquivalent (AgÄq, basierend auf 75 (Ag):1 (Au) berechnet anhand langfristiger Silber- und Goldpreise von 18,50 US-$ pro Unze Silber und 1.225 US-$ pro Unze Gold, mit durchschnittlicher metallurgischer Ausbeute von 86.6% Silber und 98,9% Gold), einschließlich 0,5 Metern mit einem Gehalt von 11.615 gpt AgÄq. Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Drillabschnitte (uncut, unverwässert) für diese Pressemitteilung zusammen:

Bohrloch ID von (mbis (mBohrabscWahre Au gptAg gptAgÄq*

) ) hnitt Mächti

(m) gkeit

(m)

BAN18-02 70.8 72.3 1.5 1.4 9.11 1,033.1,716

3

einschl. 71.8 72.3 0.5 0.5 25.00 2,760.4,635

BAN18-03 95.8 97.3 1.5 1.3 5.19 726.0 1,115

BAN18-04 89.5 91.0 1.5 1.2 4.71 592.9 946

einschl. 89.5 90.0 0.5 0.4 14.05 1,775.2,829

BAN18-06 101.6 103.1 1.5 1.5 23.96 2,081.3,879

einschl. 102.1 102.6 0.5 0.5 71.80 6,230.11,615

BAN18-07 132.7 134.0 1.4 1.4 1.33 140.9 240

gewichteter 1.4 8.47 878.9 1,514

Durchschnit

t

Hinweis: Alle Zahlen sind gerundet.

*AgÄq basierend auf 75 (Ag):1 (Au) berechnet anhand langfristiger Silber- und Goldpreise von 18,50 US-$ pro Unze Silber und 1.225 US-$ pro Unze Gold, mit durchschnittlicher metallurgischer Ausbeute von 86.6% Silber und 98,9% Gold.

Sämtliche Proben wurden in den Labors von ALS Chemex in Hermosillo (Mexiko) und Nord-Vancouver (British Columbia, Kanada) analysiert.

Die Ergebnisse für Bohrloch BAN18-05 liegen unterhalb des Mindestgehalts des Unternehmens von 150 gpt AgÄq. Bohrloch BAN18-01 durchteufte 0,5 Meter mit einem Gehalt von 1,23 gpt Gold und 194,0 gpt Silber bzw. 286 gpt AgÄq. Bohrloch BAN18-08 durchteufte 0,50 Meter mit einem Gehalt von 3,06 gpt Gold und 169 gpt Silber bzw. 398 AgÄq.

Der Gang Babicanora Norte besteht aus südöstlich fallender hochgradiger Mineralisierung ähnlich des benachbarten Gangs Babicanora. Die Mineralisierung besteht aus einem 0,5 bis 1,5 Meter breiten lagenförmigen Quarz-Argentit-Aerosit-Gang, der bei geschätzt 55° südöstlich nahe eines Rhyolit-Gangs einfällt. Da die Gänge Babicanora und Babicanora Norte nahe beieinander liegen, ist eine gemeinsame Untertage-Infrastruktur denkbar und praktisch.

Der hochgradige Babicanora Norte-Fußabdruck im Gang misst zurzeit rund 200 Meter Länge und 100 Meter Höhe und hat eine wahre Mächtigkeit von 1,4 Metern mit einem geschätzten Gehalt von 8,47 gpt Gold und 878,9 gpt Silber bzw. 1.514 gpt AgÄq (siehe Tabelle) und ist in die meisten Richtungen hin offen. Weitere Bohrungen zur möglichen Erweiterung sind im Gange und zusätzliche Ergebnisse werden bekannt gegeben, sobald sie erfasst wurden.

Das Unternehmen wird mit seinem Bohrprogramm der Phase 3 auf vielen neuen und teilweise erbohrten hochgradigen mineralisierten Gängen fortfahren. Weitere 6.000 bis 8.000 Meter sollen bis Ende Juli gebohrt werden, um in die aktualisierte Ressource aufgenommen zu werden. Zu den anderen vor Ort stattfindenden Arbeiten gehören fortwährende Untertage-Kartierung und Beprobung des Gangs Las Chispas, Testbohrungen für die Wasserversorgung, Genehmigungen für verschiedene weitere Arbeiten sowie eine Überprüfung des ersten Ressourcenmodells, um dieses zu optimieren und zu aktualisieren.

N. Eric Fier, CPG, P.Eng. und CEO von SilverCrest, hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument (NI 43-101) Standards of Disclosure for Mineral Projects diese Pressemeldung geprüft und ihren Inhalt genehmigt.

Über SilverCrest Metals Inc.

SilverCrest ist ein kanadisches Edelmetallexplorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver (BC). Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf Neuentdeckungen, wertschaffenden Akquisitionen und der Produktionsaufnahme in den historischen Edelmetallregionen Mexikos. Der aktuelle Tätigkeitsschwerpunkt des Unternehmens liegt auf der historischen Bergbauregion Las Chispas im mexikanischen Bundesstaat Sonora mit ihren hochgradigen Rohstoffvorkommen. SilverCrest ist das erste Unternehmen, das im historischen Projekt Las Chispas erfolgreich Testbohrungen durchgeführt hat und dabei zahlreiche Entdeckungen verbuchen konnte. Das Unternehmen wird von einem mit allen Aspekten des Edelmetallbergbausektors vertrauten Führungsteam geleitet, das Projekte von der Entdeckung über die Finanzierung bis hin zur zeit- und budgetgerechten Errichtung und Produktion betreut.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Dazu gehören uneingeschränkt auch Aussagen zu den strategischen Plänen; zum zeitlichen Ablauf und zu den Erwartungen hinsichtlich der Explorations-, Sanierungs- und Bohrprogramme des Unternehmens im Projekt Las Chispas, einschließlich Testbohrungen nach Wasser, Genehmigungsverfahren für diverse Arbeiten, und Optimierung bzw. Aktualisierung des Ressourcenmodells des Unternehmens; zu den Informationen über Bereiche mit hochgradiger Mineralisierung und zur Größe der Erzgänge auf Grundlage der Ergebnisse der untertägigen Probenahmen und Bohrungen; sowie zur Erreichbarkeit förderbarer Bereiche im Projekt Las Chispas. Solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen basieren auf einer Reihe von Annahmen, die sich als unrichtig erweisen könnten. Annahmen wurden unter anderem zu folgenden Aspekten getroffen: Situation der allgemeinen Wirtschafts- und Finanzmärkte; Verfügbarkeit qualifizierter Fachkräfte; Zeitplan und Höhe der Ausgaben für Sanierungs- und Bohrprogramme; und Auswirkungen der von den Regierungsbehörden erlassenen Vorschriften. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund diverser Risikofaktoren unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: der Zeitpunkt und Inhalt von Arbeitsprogrammen; die Ergebnisse der Explorationsaktivitäten; die Auswertung der Bohrergebnisse und sonstigen geologischen Daten; der Erhalt, die Instandhaltung und Sicherheit von Genehmigungen und Eigentumsrechten an Mineralkonzessionsgebieten; ökologische und andere regulatorische Risiken; Überschreitungen der Projektkosten oder unerwartete Kosten und Ausgaben; sowie die allgemeine Marktlage bzw. Branchensituation. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Annahmen, auf denen solche Informationen beruhen, könnten sich möglicherweise als ungenau herausstellen, selbst wenn diese zum Zeitpunkt der Erstellung für vernünftig gehalten werden. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt gelten, ab dem sie getätigt werden. Das Unternehmen ist außerhalb des gesetzlich vorgeschriebenen Rahmens nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemeldung zu aktualisieren oder zu überarbeiten, wenn sich die Annahmen, Schätzungen und Meinungen oder andere Umstände ändern sollten.

