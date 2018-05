Von Stefanie Haxel

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Flughafenbetreiber Fraport möchte die Sicherheitskontrollen seiner Passagiere am Flughafen Frankfurt künftig selbst durchführen. Damit reagiert der MDAX-Konzern auf die Herausforderungen durch das starke Passagierwachstum an seinem Heimatdrehkreuz. Nach einem Zuwachs um 5 Prozent im vergangenen Jahr rechnet das Unternehmen für 2018 mit einem Anstieg der Fluggastzahlen um 6 Prozent. Der Flughafenbetreiber spricht bereits mit dem Bundesinnenministerium über seine Pläne.

"Wir sind 2017 stärker gewachsen als in den Jahren 2012-2016 zusammen", sagte Konzernchef Stefan Schulte am Dienstag auf der Hauptversammlung der Fraport AG in Frankfurt. "Insbesondere an Spitzentagen mit über 200.000 Passagieren pro Tag erleben wir immer wieder, dass Engpässe auftreten. Das betrifft vor allem die Sicherheits- und die Passkontrollen. Hier sind die Wartezeiten zu den Stoßzeiten mit sehr hoher Auslastung eindeutig zu lang."

In Frankfurt würden pro Kontrollinie nur etwa halb so viele Passagiere kontrolliert, wie an anderen vergleichbaren großen Flughäfen in Europa. Schulte sieht Fraport deshalb in Zugzwang, seine Strukturen und Prozesse nach den Vorbild dieser Drehkreuze zu ändern und etwa die Abläufe flexibler zu machen und zu beschleunigen. Dienstleister sollen Leistungsanreize bekommen und modernste Technik schneller beschafft werden können.

Für die Personen und Handgepäckkontrolle zeichnet derzeit das Bundesministerium des Innern, also die Bundespolizei verantwortlich. "Wir möchten die Verantwortung für die Durchführung der Kontrollen auf Fraport übertragen", sagte Schulte den Aktionären.

Zudem würden an den Ein- und Ausreisen mehr Bundespolizisten gebraucht, um alle Schalter voll besetzen zu können, sagte Schulte weiter. Auch müsse die Nutzung des automatisierten Grenzkontrollsystems Easy Pass ausgeweitet werden. Easy Pass sei 2017 bereits an 66 Gates in Frankfurt von mehr als 33.000 Menschen pro Tag genutzt worden, sagte Schulte.

Geschäft läuft

Geschäftlich läuft es für den Flughafenbetreiber rund: Fraport sei gut aufgestellt um die positive Entwicklung des vergangenen Jahres fortzusetzen. Der Fokus liege in der nächsten Zeit auf dem organischen Wachstum des bestehenden Portfolios. Fraport werde sich aber weiterhin interessante Konzessionen anschauen, die auf den Markt kommen, und schließe auch Verkäufe nicht aus. "Wenn wir sehr werthaltige Angebote für unsere bestehenden Beteiligungen erhalten, werden wir auch das gründlich prüfen", sagte Schulte

Die Jahresprognose bestätigte Schulte. Am Flughafen Frankfurt rechnet Fraport weiterhin mit 67 bis etwa 68,5 Millionen Passagieren, das entspricht auf Jahresbasis einem Anstieg von bis zu mehr als 6 Prozent. "Angesichts der bisherigen starken Entwicklung bin ich aber optimistisch, dass wir hier eher am oberen Ende der Spanne liegen werden", sagte der CEO den Aktionären.

Der Konzernumsatz soll auf bis zu 3,1 Milliarden Euro steigen. Das EBITDA sieht Fraport zwischen rund 1,08 und 1,11 Milliarden Euro und das EBIT in etwa zwischen 690 und 720 Millionen Euro. Darin seien auch höhere Abschreibungen im Zusammenhang mit den übernommenen Flughäfen in Griechenland und Brasilien berücksichtigt. Auch der Konzerngewinn soll steigen und rund 400 bis 430 Millionen Euro erreichen.

Die brasilianischen Flughäfen Fortaleza und Porto Alegre, die im laufenden Jahr erstmals konsolidiert werden, sollen etwa 100 Millionen Euro zum Umsatz und circa 45 Millionen Euro zum EBITDA beitragen, stellte Schulte in Aussicht. Zum Nettoergebnis erwarte Fraport aus Brasilien in diesem Jahr noch keinen signifikanten Beitrag.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 29, 2018 06:39 ET (10:39 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.