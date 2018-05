Eine Gruppe afrikanischer Designer hat erstmals eine Kollektion für den schwedischen Möbelriesen Ikea entworfen. Doch die Produkte werden nicht in Afrika produziert - und dort wohl auch kaum erhältlich sein.

Der schwedische Möbelriese Ikea hat sich mit zwölf der talentiertesten Designer Afrikas zusammengetan. Sie kommen aus Kenia, Senegal, Ägypten, der Elfenbeinküste, Ruanda, Angola und Südafrika. Ihre Kollektion mit dem Namen "Överallt" (auf Deutsch: Überall) soll moderne, städtische afrikanische Kultur in den Rest der Welt bringen. Insgesamt 30 Produkte, von Möbeln über Textilien, zu Geschirr und Haushaltswaren, sollen ab Mai 2019 in Ikea-Läden weltweit und online zum Verkauf stehen.

"Es ist das erste Mal, dass wir mit afrikanischen Designern zusammenarbeiten. Wir finden das total aufregend", sagt James Futcher, der das Projekt von Ikeas Seite betreut. Afrika habe bei Design, Musik und Mode in vergangenen Jahren regelrecht eine "kreative Explosion" erlebt. "Darüber wollten wir mehr rausfinden", erzählt Futcher. "Es geht uns um eine neue Interpretation dessen, was man in Europa normalerweise unter ikonischem, afrikanischem Design versteht".

Das Projekt begann vor gut zwei Jahren nach einer Zufallsbegegnung zwischen Ikeas Design-Direktor Marcus Engman und Ravi Naidoo, dem Gründer der jährlichen südafrikanischen Kreativ-Messe "Design Indaba", auf einer Konferenz in Amsterdam. "Unser Ziel war es, afrikanischen Stil in den globalen Designdiskurs einzubringen und ein bisschen ...

