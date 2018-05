Europäische Börsen stürzen aufgrund des politischen Chaos in Italien ein DE30 durchbricht den 200er EMA und verliert deutlich an Wert Deutsche Bank (DBK.DE) will Aktien-Research-Bereich in Dubai schließen

Zusammenfassung:In Asien war der heutige Handel eher rückläufig, da Investoren aus der Region die möglichen Auswirkungen politischer Unruhen in Europa bewerteten. Der japanische Nikkei (JAP225) verliert 0,59% an Wert, was bis zu einem gewissen Grad auf die Yen-Aufwertung zurückgeführt werden könnte. Auf der anderen Seite legte der australische S&P/ASX 200 (AUS200) 0,16% zu, Chinas Hang Seng (CHNComp) gibt wiederum um 1,4% nach. Die europäischen Aktienmärkte eröffneten am Dienstag tiefer, da die Risikobereitschaft weiter abnahm. Der italienische FTSE MIB (ITA40) war hierbei der größte Verlierer, da er im frühen Handel über 2% verliert. Der russische Index (RUS50) ist der einzige, der sich nach der Eröffnung über Wasser halten konnte. Alle 19 Sektorindizes des STOXX Europe 600 notierten tiefer, wobei Banken und Autobauer die größten Verlusten verbuchten. In Italien herrscht trotz der Ernennung von Carlo Cottarelli als "zeitweiliger" Premierminister politische Unsicherheit. Die Führer der zwei populistischen Parteien, der 5-Sterne-Bewegung und der Lega, riefen italienische Bürger auf, am Wochenende ...

