Die Anleihenkäufe der EZB sorgen für eine erhöhte Kreditvergabe im Euro-Raum. Im April legte der Wert um mehr als drei Prozent zu.

Das viele billige Geld der Europäischen Zentralbank (EZB) findet seinen Weg zu den Unternehmen im Euro-Raum. Die Institute reichten im April 3,3 Prozent mehr Kredite an Firmen aus als vor Jahresfrist, teilte die EZB am Dienstag in Frankfurt mit. Auch im März hatte der Anstieg in dieser Höhe gelegen. An Privathaushalte vergaben ...

