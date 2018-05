Lüdenscheid (ots) -



intec, der führende europäische Anbieter von Telekommunikations-Messtechnik, präsentiert in diesem Jahr seine Multifunktionstester der Marke ARGUS® sowohl auf der CEBIT in Hannover als auch auf der parallel stattfindenden ANGA COM in Köln. Damit ist intec gleichzeitig auf der weltweit größten Messe für Informationstechnik und auf Europas führender Business-Plattform für Breitband- und Inhalteanbieter vertreten.



Im Fokus des Auftritts liegt die aktuelle Produktpalette der beliebten Kombitester von intec. Die neue Generation der robusten Allrounder ist bereits bei vielen großen europäischen Netzbetreibern erfolgreich im Einsatz.



Regelmäßige Upgrades, die sich an den rasanten Veränderungen am Markt orientieren, machen die ARGUS®-Tester für ihre Anwender jetzt noch zukunftssicherer und flexibler einsetzbar. Allein das Portfolio an xDSL-Schnittstellen umfasst inzwischen ADSL, SHDSL, G.fast, VDSL2 Annex Q (Profil 35b, Super Vectoring) und VDSL2-Bonding (bis Profil 35b). Darüber hinaus sind Ethernet-Performancetests auf GigE-Niveau (1 Gbit/s) wie Loop, Traffic-Generator und RFC2544 auch an glasfaserbasierten Schnittstellen (FTTx, GPON) möglich. In Kombination mit der Kabelmultimeter-Erweiterung ARGUS® Copper Box, der Spektrumanalyse für xDSL (bis 35 MHz) und für WLAN, dem WLAN-Scan, den Triple-Play-Tests (Data, VoIP, IPTV) und vielem mehr sind die Geräte von intec weltweit die einzigen Tester, die eine solche Bandbreite anbieten. Der Alleskönner ARGUS® 166 vereint all das in einem multifunktionalen, handlichen und intuitiv bedienbaren Gerät.



"Unsere ARGUS®-Tester sind vielseitig und verbessern die täglichen Abläufe", sagt Dennis Zoppke, Produktmanager bei intec. "Wir freuen uns darauf, unsere Kunden von der hervorragenden Performance unserer Produkte zu überzeugen."



intec auf der CEBIT: Halle 13, Stand E47



intec auf der ANGA COM: Halle 8, Stand N34



Über die intec Gesellschaft für Informationstechnik mbH



Mit 30 Jahren Erfahrung zählt die intec GmbH zu den führenden Anbietern von Telekommunikations-Messtechnik in Europa und darüber hinaus. Die ARGUS®-Produktreihe erleichtert die tägliche Arbeit, z. B. bei der physikalischen Qualifizierung und Fehlersuche auf der Doppelader, an xDSL- und Glasfaser-Anschlüssen sowie von Ethernet und darauf aufsetzenden Triple-Play-Diensten. Gezielt für die Anwenderbedürfnisse im täglichen Praxiseinsatz von internationalen Netzbetreibern, Service-Providern und Installationsunternehmen entwickelt, wurden die ARGUS®-Messgeräte bereits über 100.000 Mal verkauft. Firmen wie die Deutsche Telekom, kpn, A1 Telekom oder die OTE vertrauen auf die Qualität der intec-Produkte "Made in Germany".



