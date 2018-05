Unterföhring (ots) -



"Willkommen in Moskau! Ich stehe hier vor dem Luschniki-Stadion, wo die Deutschen das erste WM-Spiel absolvieren - und wo das Finale stattfinden wird!" Knapp zwei Wochen vor Anpfiff der WM 2018 reist Luke Mockridge für seine große Prime-Time-Show "LUKE! Die WM und ich" in das Gastgeberland Russland. Der SAT.1-Entertainer begrüßt außerdem zahlreiche Fußballgrößen in seinem WM-Studio, darunter Lothar Matthäus, Pierre Littbarski und Arne Friedrich, und steht selbst auf dem Platz: Im prominent besetzten "SAT.1-Spiel-Spiel" kämpft Luke Mockridge um Ruhm und Ehre - am kommenden Freitag, 1. Juni, um 20:15 Uhr in SAT.1.



Ob beim Zufallstreffen mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier auf dem Roten Platz, bei der Inspektion der Umkleidekabinen im Stadion oder beim spontanen Kick in der Fußgängerzone: Entertainer Luke Mockridge geht auf Tuchfühlung mit Land und Leuten und macht Lust und Laune auf das größte Sportereignis des Jahres. Außerdem fährt er ins Trainingslager der Deutschen nach Südtirol, um unsere diesjährigen WM-Stars zu interviewen. In seinem persönlichen WM-Studio wirft der SAT.1-Entertainer gemeinsam mit seinen Gästen seinen gewohnt witzigen Blick auf das alles beherrschende Thema der kommenden Wochen.



In "Das große SAT.1-Spiel-Spiel" treten in der Prime-Time-Show zwei prominent besetzte Mannschaften gegeneinander an. Das Team "SpVgg Deutschland" - u.a. mit Luke Mockridge, Lothar Matthäus, Pierre Littbarski, Jochen Breyer, Lutz Pfannenstiel und David Odonkor - trifft auf die "Viva con Agua-Allstars": u.a. Stephan Luca, Sasha, Kostja Ullmann, Patrice, Dokter Renz (Fettes Brot) und Michael Fritz. Kommentiert wird die Promi-Partie von Reporterlegende Werner Hansch und SAT.1-Reporterin Andrea Kaiser. Viva con Agua (www.vivaconagua.org) ist ein gemeinnütziger Verein, der sich dafür einsetzt, dass alle Menschen weltweit Zugang zu sauberem Trinkwasser haben.



Als Music-Acts sind Max Giesinger ("Legenden"), Welshly Arms ("Legendary") und George Ezra ("Paradise") mit dabei.



"LUKE! Die WM und ich" am 1. Juni 2018 um 20:15 Uhr in SAT.1



