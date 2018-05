Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Roche nach einer Phase-III-Studie zum Krebsmedikament Tecentriq auf "Hold" mit einem Kursziel von 262 Franken belassen. Tecentriq wirke offenbar sehr gut gegen fortgeschrittenen, nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC), schrieb Analyst Alistair Campbell in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Mittel Keytruda des Wettbewerbers Merck & Co habe jedoch ähnliche Erfolge erzielt./edh/tih Datum der Analyse: 29.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0062 2018-05-29/13:38

ISIN: CH0012032048