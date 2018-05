Ethereum bricht innerhalb einer Stunde um 14% ein, Pullback deutlich tiefer als bei anderen Kryptos BoE schließt eine von einer Zentralbank ausgegebene digitale Währung nicht endgültig aus Maersk, die weltweit größte Reederei, setzt ihre erste Blockchain-Plattform für die Seetransportversicherung ein

Zusammenfassung:Die Turbulenzen, die am Montag in vielen Anlageklassen zu beobachten waren, haben auch die Kryptowährungen getroffen, da sie über Nacht deutliche Rückgänge aufwiesen. Der größte Verlierer war Ethereum, da die Kryptowährung in weniger als einer Stunde um 14% nachgab. Andere verzeichneten wiederum deutlich niedrigere Verluste. Doch was könnte diese große Abwärtsbewegung ausgelöst haben? Einige auf Kryptowährungen spezialisierte Analysten deuteten an, dass Ethereum durch ICOs (Initial Coin Offerings) und andere ähnliche Projekten gefallen sein könnte. Die Erklärung hierfür wäre relativ simpel: Einige Leute, die ICOs starteten und nach den Token-Verkäufen viele Millionen Dollar einsammelten, um Operationen und Entwicklungen zu finanzieren, müssen möglicherweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...