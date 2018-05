Ludwigshafen (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Um die Initiative "Let's go - Familien, Kids und Kitas" fortzuführen, haben die BKK Pfalz und der Deutsche Wanderverband (DWV) eine Kooperation vereinbart.



Im Rahmen der DWV-Initiative "Let's go - Familien, Kids und Kitas" arbeiten Familien- und Ortsgruppen von Wandervereinen mit Kindergärten und Kitas in so genannten Tandems zusammen, um sowohl den Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren als auch deren Familien Spaß an der Bewegung im Freien zu vermitteln. DWV- Geschäftsführerin Ute Dicks: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Hilfe unseres Gesundheitspartners BKK Pfalz die erfolgreiche Initiative des Bundesministeriums für Gesundheit 'Let's go - Familien, Kids und Kitas' nun weitere zwei Jahre fortsetzen können."



In Regionalkonferenzen können sich Vertreterinnen und Vertreter von Familienwandergruppen und Kitas über die Initiative und Möglichkeiten der Teilnahme informieren und gleich mit Wandervereinen aus der Region in Verbindung setzen.



Außerdem bietet der DWV weiterhin Fortbildungen an, die das Wissen für Wanderungen mit Kinder- und Familiengruppen im Sinne der DWV-Bewegungsinitiative vermitteln oder den Tandems aus Familien- und Ortsgruppen mit Kindergärten und Kitas ein individuell auf sie zugeschnittenes Coaching bieten. "Als familienfreundliche Krankenkasse liegt uns das Wohl der gesamten Familie, von Kindesbeinen an, sehr am Herzen", so Andreas Lenz, Vorstandsvorsitzender der BKK Pfalz, "mit der Kooperation zu 'Familien, Kids und Kitas' wird außerdem unsere Wanderfit-Initiative sinnvoll ergänzt."



Die erste Regionalkonferenz findet im Gebiet des Spessartbundes statt: Am Donnerstag, den 12. Juli, in Aschaffenburg. Am Donnerstag, den 13. September, folgt eine Regionalkonferenz in der Region Rhein-Neckar bei der BKK Pfalz in Ludwigshafen.



Die BKK Pfalz ist eine bundesweit geöffnete gesetzliche Krankenkasse mit Sitz in Ludwigshafen und besteht seit 1923. Rund 400 Mitarbeiter betreuen circa 180.000 Versicherte. Mit ihrer Initiative Wanderfit möchte die BKK Pfalz noch mehr Menschen fürs Wandern begeistern.



www.bkkpfalz.de; www.wanderfit.de



OTS: BKK Pfalz newsroom: http://www.presseportal.de/nr/103470 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_103470.rss2



Pressekontakt: BKK Pfalz: Martina Stamm, mstamm@bkkpfalz.de; Tel: 0621/68559120 Deutscher Wanderverband: Jens Kuhr, j.kuhr@wanderverband.de, Tel: 0561/9387314 Referentin "Let's go - Familien, Kids und Kitas": Anne Christine Elsner, c.elsner@wanderverband.de