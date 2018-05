Berlin (ots) - James Rodríguez, kolumbianischer Fußballstar beim FC Bayern München, startet am 12. Juni den Verkauf seiner eigenen Kryptowährung auf einer Blockchain-basierten, von der Fintech-Firma Selfsell entwickelten mobilen App. Dies teilte er am 28.5. per Videobotschaft mit, die während der Rede des Gründers & CEOs von Selfsell, Li Yuan, auf der Blockshow 2018 in Berlin präsentiert wurde und nun auch auf James Rodríguez' Facebookseite zu finden ist (http://ots.de/F7LIei). In einem Vorverkauf am 27. Mai waren 50 Millionen JR10-Token in nur 12 Sekunden vollständig ausverkauft.



Rodríguez' Kryptowährung, der JR10-Token, ist die erste, die von einem aktiven Fußballspieler eingeführt wird. Ziel ist es, stärkere Fanbeziehungen aufzubauen und neue, wachstumsorientierte Kräfte für den globalen Sportmarkt zu schaffen. Mit der Blockchain-Technologie, die durch Bitcoins populär wurde, lassen sich handelbare und sichere Werteinheiten wie der JR10-Token kreieren.



Wie Yuan bemerkte, wird der JR10-Token allen Rodríguez-Fans zugutekommen, zum Beispiel beim Umtausch von Eintrittskarten, Souvenirs und exklusiven Merchandisingartikeln oder der Teilnahme an seinen Fanclub-Aktivitäten. Zudem werden seine Fans damit "mehr als nur begeisterte Fans sein, sie profitieren auch von seinem wachsenden Wert", fügte Yuan hinzu.



Rodríguez findet es "einen supercoolen Versuch", einen Token mit seinem eigenen Namen zu starten und allen seinen Fans Vorteile zu ermöglichen. "Ich bin die ganze Zeit auf dem Feld gelaufen, und jetzt bin ich auf einem anderen Feld angekommen und stelle mich sozusagen mit einem neuen Ich vor", sagte er.



Acht Prozent der JR10-Token (160 Millionen Token) werden kostenlos an seine Fans ausgegeben, um eine schnell wachsende JR10-Community zu schaffen.



Der Wert von Fußballern kann sich durch Markenbotschafterrollen, Transfereinnahmen oder Titelgewinne ändern. Die Selfsell-Plattform bietet weitere Möglichkeiten, ihren Marktwert zu verändern und ihren Einfluss zu erweitern.



OTS: SelfSell newsroom: http://www.presseportal.de/nr/130770 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_130770.rss2



Pressekontakt: Industrie-Contact, Erik Biewendt, T. 040 899 666 0, erik.biewendt@ic-gruppe.com