Frankfurt - Die angespannte Lage in Italien hat den Euro am Dienstagvormittag gegnüber dem US-Dollar auf den niedrigsten Stand seit Juli 2017 gedrückt. Am Mittag fiel die Gemeinschaftswährung im Tief bis auf 1,1510 US-Dollar. Zuletzt erholte sich der Euro allerdings wieder. Er notiert aktuell bei 1,1549 Dollar.

Auch gegenüber dem Schweizer Franken fiel der Euro zwischenzeitlich deutlich auf unter 1,15 zurück. Bis gegen Mittag legte er wieder über diese Marke zu. Aktuell wird er zu 1,1511 gehandelt. Der US-Dollar kostet derweil 0,9969 Franken.

Die Finanzmärkte stehen derzeit fest im Bann der politischen Turbulenzen in ...

