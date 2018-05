Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) muss nach Aussage von EZB-Direktor Yves Mersch aus geldpolitischen Gründen in die Lage versetzt werden, die Abwicklung von Euro-Derivaten auch in Drittländern zu regulieren und zu überwachen. Die hierfür notwendigen gesetzlichen Änderungen dürften aber nicht dazu führen, dass die geldpolitische Unabhängigkeit der Zentralbank leide, sagte Mersch beim Frankfurt Finance Summit in Frankfurt. Hintergrund ist der geplante EU-Austritt Großbritanniens, in dessen Hauptstadt London der größte Teil der auf Euro lautenden Derivate zentral abgewickelt wird.

"Der EU-Austritt Großbritanniens bedeutet, dass der Aufsichtsrahmen für Nicht-EU-Länder angepasst werden muss", sagte Mersch. Die EU-Behörden müssten weiterhin in der Lage sein, die in Großbritannien angesiedelten zentralen Gegenparteien (CCP) zu überwachen und darauf zu achten, dass sie sich an die EU-Regeln hielten.

Mersch verwies darauf, dass 90 Prozent der Euro-Zinsderivate in London abgewickelt würden und 30 Prozent der Euro-Repos. Der größte Teil der von den Zentralbanken geschaffenen Liquidität werde durch den Repo-Markt geleitet. "Eine signifikante Störung bei einem großen britischen CCP würde die Finanzstabilität und die Funktion der Finanzmärkte in der gesamten EU beeinflussen", sagte Mersch. Es sei möglich, dass die EZB einem CCP oder seinen Teilnehmern Liquidität zur Verfügung stellen müsse.

Laut Mersch müssen Artikel 22 der Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank geändert werden - dies aber in einer Weise, die die geldpolitische Unabhängigkeit der EZB nicht gefährdet. "Artikel 22 sollte keine starre Liste von Maßnahmen enthalten, die die EZB ergreifen darf - das würde die Geldpolitik behindern", sagte Mersch.

Ferner muss laut Mersch verhindert werden, dass sich die EZB mit ihren Maßnahmen sekundären EU-Gesetzen unterordnet. Auch dies würde die Unabhängigkeit der Zentralbank gefährden. "Außerdem kann Artikel 22 der EZB keine allgemeinen Regulierungskompetenzen geben, er kann nur für eine Erweiterung des geldpolitischen Instrumentariums sorgen, indem er klar stellt, dass sich die Zuständigkeit für Clearing und Zahlungen auch auf Derivate erstreckt", sagte Mersch.

Eine Prognose dazu, ob das Clearing nach einem Brexit in London bleiben könne, wollte Mersch nicht abgeben. "Wir sind gegen eine exzessive Fragmentierung, und wir sind auch gegen erzwungene Umzüge", sagte er. Über Standorte müsse die Industrie selbst entscheiden, aber dazu brauche es klare regulatorische Rahmenbedingungen.

