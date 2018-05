Der zweitgrößte japanische Autohersteller Nissan Motor will nach Berichten der Nikkei Business Daily in diesem Sommer die Produktion in den USA und Mexiko um bis zu 20 Prozent drosseln. Im Herbst, mit dem Produktionsanlauf eines neuen Atima-Modells, wollten die Japaner zurück auf das vorherige Niveau. Nissan kommentierte, die Meldung basiere nicht auf einer Mitteilung des Autokonzerns.



Helmut Gellermann, Bernecker Tagesdienst