FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chef der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) ist nicht besorgt, dass es bei der Umsetzung der neuen Baseler Eigenkapitalregeln zu einer wettbewerbsverzerrenden Ungleichbehandlung von US- und europäischen Banken kommen wird. "Ich bin diesbezüglich ziemlich entspannt - solche Dinge kommen in Wellen, sie kommen und gehen", sagte Hufeld beim Frankfurt Finance Summit in Frankfurt. Nationale Interessen hätten in der Bankenregulierung schon immer eine Rolle gespielt.

Hufeld fügte hinzu: "Was sich aber nicht ändern sollte, ist ein grundsätzlicher Sinn für Multinationalität und die Bereitschaft, miteinander zu reden und sich auf gemeinsame Grundlagen zu einigen. Und dieser Sinn ist bisher nicht verloren gegangen, entgegen der Wahrnehmung mancher Leute, und dafür bin ich sehr dankbar." Der Bafin-Chef sagte, die Deregulierung bei den großen US-Banken sei weniger stark als diese Institute gehofft hatten.

May 29, 2018

