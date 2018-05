Am Dienstag-Vormittag stürzten die Aktienkurse in Europa ab, der DAX unterschritt wieder die 200-Tage-Linie. Vor allem europäische Bank-Aktien rauschten in die Tiefe. Die Deutsche Bank sackte unter die Zehn-Euro-Marke und näherte sich ihrem Allzeittief aus 2016 bei 8,84 Euro. Die Commerzbank fiel heute zeitweise bis auf 8,78 Euro. Italien ist schuld. Doch da gibt es noch einen anderen gewichtigen Grund.

