DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13.28 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.694,50 -0,88% -0,62% Euro-Stoxx-50 3.425,54 -1,64% -2,24% Stoxx-50 3.067,41 -1,22% -3,48% DAX 12.683,61 -1,40% -1,81% FTSE 7.621,81 -1,40% +0,55% CAC 5.426,33 -1,50% +2,14% Nikkei-225 22.358,43 -0,55% -1,79% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,93 +96

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,89 67,88 -1,5% -0,99 +11,9% Brent/ICE 75,76 75,30 +0,6% 0,46 +16,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.304,02 1.298,11 +0,5% +5,91 +0,1% Silber (Spot) 16,45 16,48 -0,2% -0,03 -2,8% Platin (Spot) 905,90 906,00 -0,0% -0,10 -2,5% Kupfer-Future 3,08 3,08 +0,1% +0,00 -7,4%

Angst vor einer Angebotsschwemme lastet erneut auf dem Preis der US-Sorte WTI. Am Freitag hatte das Unternehmen Baker Hughes, ein Ausrüster der Branche, einen neuerlichen Anstieg der "aktiven" Ölförderanlagen gemeldet. Zudem erwägen Saudi-Arabien und Russland eine Erhöhung ihrer Fördermengen. Die europäische Sorte Brent erholt sich derweil etwas von dem deutlichen Rücksetzer der vergangenen Woche. Das sei erstaunlich, meint Michael McCarthy, Chef-Marktstratege bei CMC Markets. Brent reagiere nämlich normalerweise stärker auf eine höhere Förderung in Russland und Saudi-Arabien.

Gold profitiert etwas von den diversen politischen Unwägbarkeiten in Europa. Die Aufwertung des Dollar zum Euro verhindert jedoch, dass das Edelmetall deutlicher zulegt.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die jüngsten Ereignisse in Italien werden auch die US-Börsen nicht ungeschoren lassen. Nach dem langen Feiertagswochenende zeichnet sich ein leichterer Handelsstart an der Wall Street ab. Der Future auf den S&P-500 zeigt sich vorbörslich 0,8 Prozent niedriger.

Nach der gescheiterten Regierungsbildung dürfte es in den kommenden Monaten in Italien zu einer Neuwahl kommen. Diese könnte letztlich dazu führen, dass die drittgrößte Volkswirtschaft der Europäischen Union den Euro aufgibt, was wiederum heftige Verwerfungen an den Finanzmärkten zur Folge haben dürfte.

Auch die politische Lage in anderen Teilen der Welt trägt zur Verunsicherung bei. In Spanien muss sich Ministerpräsident Mariano Rajoy voraussichtlich einem Misstrauensvotum stellen. Daneben ist noch immer ungewiss, ob das für den 12. Juni geplante Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un nun doch zustandekommt oder endgültig scheitert.

An Konjunkturdaten werden nach der Startglocke an der Wall Street der Case-Shiller-Hauspreisindex für März und der Index des Verbrauchervertrauens für Mai veröffentlicht. Nach Börsenschluss wird HP ihre Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal vorlegen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:05 US/HP Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 15:00 Case-Shiller-Hauspreisindex März 20 Städte PROGNOSE: +6,7% gg Vj zuvor: +6,8% gg Vj 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Mai PROGNOSE: 128,0 zuvor: 128,7

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die politischen Entwicklungen rund um Italien schicken die europäischen Aktienmärkte am Dienstag auf Talfahrt. Auch die Börse in Mailand bleibt unter Druck, die Rendite der zehnjährigen italienischen Anleihen schießt weiter nach oben. Dagegen fällt die Rendite der als "sicherer Hafen" angesehenen zehnjährigen Bundesanleihe um 7 Basispunkte auf 0,28 Prozent. Angesichts der politischen Krise in Italien werden italienische Bankentitel weiter abverkauft. So geht es für Unicredit um 5,4 Prozent nach unten und Intesa Sanpaolo brechen um 5,5 Prozent ein. In Madrid fallen Santander um 5,3 Prozent. Im DAX verlieren Commerzbank 4,4 Prozent und Deutsche Bank 3,3 Prozent und führen damit klar die Verliererliste an. Der europäische Bankensektor fällt um 3,2 Prozent zurück. Die Grammer-Aktie schießt um 20,4 Prozent auf 61,80 Euro nach oben. Hintergrund ist ein mögliches Gebot von Ningbo Jifeng. Die Chinesen, die bereits mehr als ein Viertel an dem SDAX-Konzern halten, erwägen ein Übernahmegebot von 61,25 Euro je Aktie inklusive Dividende. Aixtron legen leicht zu. Hintergrund sind Medienberichte, wonach Apple ab dem kommenden Jahr alle neuen iPhone-Modelle mit OLED-Bildschirmen ausstatten wird. Aixtron produziert Anlagen zur OLED-Herstellung. Aroundtown steigen um 1 Prozent. Die Geschäftszahlen für das erste Quartal setzen keine großen Akzente. Die Immobilienwerte zeigen allerdings mit dem Renditerückgang bei den Bundesanleihen Relative Stärke. In London brechen Dixons Carphone nach einem schwachen Ausblick um mehr als 20 Prozent ein.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:11 Mo, 17.44 % YTD EUR/USD 1,1538 -0,74% 1,1638 1,1628 -4,0% EUR/JPY 125,56 -1,25% 126,89 127,14 -7,2% EUR/CHF 1,1501 -0,42% 1,1553 1,1549 -1,8% EUR/GBP 0,8708 -0,29% 0,8736 1,1445 -2,1% USD/JPY 108,82 -0,52% 109,04 109,34 -3,4% GBP/USD 1,3250 -0,45% 1,3321 1,3308 -1,9% Bitcoin BTC/USD 7.308,35 +1,6% 7.124,21 7.278,83 -46,5%

Die gescheiterte Regierungsbildung in Italien belastet den Euro auch am Dienstag und drückt die Gemeinschaftswährung auf den tiefsten Stand seit zehn Monaten. Mögliche Neuwahlen in Italien noch in diesem Jahr dürften laut Societe Generale als Abstimmung über die EU-Mitgliedschaft des Landes gesehen werden, denn die populistischen Parteien könnten bis dahin noch mehr Zustimmung finden. Infolge der Entwicklung in Italien wird die EZB nach Meinung der Analysten vorerst davon absehen, eine Normalisierung ihrer Geldpolitik zu avisieren. Damit dürfte der Euro zusätzlich unter Druck geraten. Die französische Bank hält es für wahrscheinlicher, dass den Euro bis zum Ende des Sommers auf 1,10 Dollar fällt als dass er sich auf 1,20 Dollar erholt. Gesucht sind in diesem Umfeld Fluchtwährungen wie der Yen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Leichter - Anleger gingen auf Nummer sicher angesichts diverser politischer Unwägbarkeiten. Wie auch in Europa wurde vor allem die politische Entwicklung in Italien als Belastungsfaktor ausgemacht. Dort droht eine Neuwahl, aus der die eurokritischen Parteien als Gewinner hervorgehen könnten. Daneben nähmen auch in Spanien mit dem angekündigten Misstrauensvotum gegen die Regierung die politischen Risiken zu - mit ähnlichen Gefahren wie in Italien. Gleichzeitig sei unklar, wie sich die Beziehungen zwischen den USA und Nordkorea und der Handelskonflikt der USA mit China weiter entwickelten. In dieser Gemengelage scheuten Investoren das Risiko und steuerten sogenannte sichere Häfen an. Dazu zählten der Yen, Anleihen und das Gold. Der Yen ist so teuer wie zuletzt Anfang des Monats. Der Yen drückte zusätzlich die Stimmung für japanische Aktien, vor allem bei solchen von Unternehmen mit starkem Exportgeschäft. Lediglich in Sydney legten die Kurse nach der vorangegangenen Verlustserie leicht zu. Bewegung gab es bei Aktien aus der Apple-Zuliefererkette. Hintergrund ist ein Bericht von "Electronic Times" in Südkorea, wonach Apple ab 2019 alle neuen iPhones nur noch mit Oled-Bildschirmen ausstatten will. Bislang wird nur das Topmodell X mit der auf organischen Leuchtdioden basierenden Technik ausgerüstet. In Tokio knickte der Kurs des LCD-Screen-Herstellers Japan Display phasenweise um 20 Prozent ein. Am Ende betrug das Minus 8 Prozent. Weil sich Apple selten auf nur einen Zulieferer verlässt, machten in Asien schnell Spekulationen die Runde, dass LG Display ins Spiel kommen könnte. Der Kurs legte darauf um 5,2 Prozent zu. In Schanghai gaben Ningbo Jinfeng um 1,1 Prozent nach. Einer Mitteilung des deutschen Autozulieferers Grammer zufolge hat das chinesische Unternehmen ein Übernahmeangebot vorgelegt.

CREDIT

Der massive Renditeanstieg an den italienischen Anleihemärkten bleibt auch am Dienstag das Hauptthema an den europäischen Kreditmärkten. Wegen der Italien-Krise ziehen vor allem die Risikoprämien auf Bankentitel an. Die Rendite auf zehnjährige italienische Staatsanleihen steigt derweil um 47 Basispunkte auf 3,15 Prozent. Im Hoch stand die Rendite bereits bei 3,34 Prozent. Der Renditeabstand zwischen Bundesanleihen und italienischen Papieren erhöht sich und liegt aktuell bei 286 Basispunkten.

Auch andere Anleihemärkte der Peripherie geraten unter Druck. In Portugal steigt die Rendite um 20 Basispunkte auf 2,25 Prozent. An den spanischen Anleihemärkten fällt der Anstieg mit 11 Basispunkten auf 1,64 Prozent moderater aus. Die Entwicklung an den Anleihemärkten scheint die EZB zumindest bislang noch nicht größer zu beunruhigen. Zumindest legt dies die jüngste Kaufstatistik der Notenbank nahe. Die EZB hat in der vergangenen Woche Wertpapiere für 3,831 Milliarden Euro gekauft nach 5,309 Milliarden in der Vorwoche.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Allianz erhöht Investition in digitalen Vermögensverwalter Moneyfarm

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 29, 2018 07:29 ET (11:29 GMT)

Die Allianz erhöht ihre Investition in das britische Startup Moneyfarm. Europas größter Versicherer, der auch ein großer Player im Asset Management ist, teilte mit, dass Allianz Asset Management eine Investition in Moneyfarm vom September 2016 weiter aufstockt. Damit wird Allianz zum Hauptinvestor und größten Minderheitsaktionär des digitalen Vermögensverwalters, der in Italien und Großbritannien tätig ist. Neben Allianz sind noch United Ventures und Cabot Square Capital an Moneyfarm beteiligt.

Lufthansa droht kein Verfahren vom Bundeskartellamt

Der Deutschen Lufthansa droht wegen des Anstiegs ihrer Ticketpreise nach der Air-Berlin-Insolvenz kein Missbrauchsverfahren durch das Bundeskartellamt. Die Lufthansa hatte im Herbst 2017 auf einigen innerdeutschen Strecken für ein paar Monate ein Monopol inne - und ihre Tickets auf diesen Flügen waren im Vergleich zum Vorjahr durchschnittlich um 25 bis 30 Prozent teurer, wie die Bonner Behörde feststellte.

Fraport will Passagiere künftig selbst kontrollieren

Der Flughafenbetreiber Fraport möchte die Sicherheitskontrollen seiner Passagiere am Flughafen Frankfurt künftig selbst durchführen. Damit reagiert der MDAX-Konzern auf die Herausforderungen durch das starke Passagierwachstum an seinem Heimatdrehkreuz. Nach einem Zuwachs um 5 Prozent im vergangenen Jahr rechnet das Unternehmen für 2018 mit einem Anstieg der Fluggastzahlen um 6 Prozent. Der Flughafenbetreiber spricht bereits mit dem Bundesinnenministerium über seine Pläne.

Instone Real Estate operativ mit Gewinn im 1. Quartal

Das Immobilienunternehmen Instone hat im ersten Quartal deutlich mehr umgesetzt und operativ den Sprung in die Gewinnzone geschafft. Den Ausblick für das Gesamtjahr, wonach sowohl die Einnahmen als auch das Ergebnis steigen sollen, bestätigte die Instone Real Estate Group. Im ersten Quartal kletterten die Umsätze um knapp ein Drittel auf 34,8 Millionen Euro.

KWS will Gemüsesatgutgeschäft von Bayer übernehmen

KWS Saat will im Zuge des Zusammenschlusses von Bayer und Monsanto das Gemüsesaatgutgeschäft des DAX-Konzerns übernehmen, das eigentlich an BASF verkauft werden soll. Der Saatgutkonzern hat eigenen Angaben zufolge am Montag eine Offerte für das maßgeblich unter Nunhems firmierende Geschäft des Leverkusener Konzerns vorgelegt. "Damit erneuert KWS ein bereits im Januar 2018 vorgelegtes unverbindliches Angebot und bietet Bayer und deren Aktionären attraktive Konditionen zum Verkauf des Gemüsegeschäfts", heißt es von dem Unternehmen.

LBBW bestätigt Prognose nach solidem ersten Quartal

Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) hat ihr Ergebnis unter dem Strich im ersten Quartal zwar gesteigert, vor Steuern musste sie sich jedoch mit etwas weniger Gewinn begnügen. Im laufenden Jahr rechnet die Bank weiterhin mit einem Vorsteuergewinn im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Das Vorsteuerergebnis sank im ersten Quartal um 7,2 Prozent auf 113 Millionen Euro.

Rocket Internet schreibt schwarze Zahlen im 1. Quartal

Rocket Internet hat im ersten Quartal schwarze Zahlen geschrieben. Die fünf Portfolio-Unternehmen des Startup-Inkubators steigerten die Umsätze, die Mehrzahl der Unternehmen verringerte die operativen Verluste. Rocket Internet selbst erzielte einen Nettogewinn von 75,7 Millionen Euro im Quartal, nach einem Nettoverlust von 84,6 Millionen im ersten Quartal 2017.

Sixt steigert Gewinn überproportional dank Einmalertrag

Die Sixt SE hat im ersten Quartal dank eines Einmalertrags aus dem Verkauf einer Beteiligung mehr als achtmal soviel nach Steuern verdient wie im Vorjahr. Der Autovermieter aus Pullach bestätigte die vorläufigen Zahlen und die vor vier Wochen erhöhte Prognose für das Gesamtjahr.

US-Firma stellt Suche nach Air-Malaysia-Flug MH370 ein

Vier Jahre nach dem mysteriösen Verschwinden des Flugs MH370 von Kuala Lumpur nach Peking soll in den kommenden Tagen eine private Suche nach dem verschollenen Flugzeug eingestellt werden. Die "laufende Suche nach dem Wrack" werde "bald" beendet, erklärte die US-Firma Ocean Infinity in einer Mitteilung. Ein genaues Datum wurde nicht genannt.

Vermögensverwalter C-Quadrat expandiert mit Zukauf nach Paris

Die C-Quadrat Investment expandiert mit einem Zukauf nach Frankreich. Der Vermögensverwalter übernimmt 51 Prozent der Pariser Advenis Investment. Die Asset-Manager wollen mit dem Schritt ihr Kerngeschäft ausbauen und sich zugleich stärker regional aufstellen. Zum Kaufpreis machte das Unternehmen keine Angabe. Advenis beschäftigt mehr als 30 Mitarbeiter, darunter 16 Portfoliomanager.

Russische Lukoil glänzt dank bisher hoher Ölpreise

Die russische Lukoil hat im ersten Quartal dank höherer Preise kräftig verdient. Der Nettogewinn schoss zum Vorjahr um 75 Prozent auf 109,06 Milliarden Rubel oder umgerechnet 1,5 Milliarden Euro in die Höhe. Bereinigt um Währungseffekte kletterte der Nettogewinn immer noch um 14 Prozent. Der Umsatz verbesserte sich zum Vorjahr um 14 Prozent auf 1,63 Billionen Rubel.

Nestle will 500 IT-Stellen in der Schweiz streichen

Der Nahrungsmittelkonzern Nestle baut seine globale IT um. Dieser Schritt dürfte über die kommenden 18 Monate bis zu 500 Stellen in der Schweiz kosten. Mit der Maßnahme wollen die Eidgenossen den Übergang zu einem stärker digital aufgestellten Konzern schaffen und von ihrem Technologie-Drehkreuz in Spanien und an anderen Orten profitieren. Nestle will zudem gewisse operative Zentren für das Nespresso-Geschäft in Spanien und Portugal schaffen und sich auch in Italien neu positionieren.

Milliardärsfamilie Reimann kauft Sandwichkette Pret A Manger

Die Finanzholding der deutschen Milliardärsfamilie Reimann hat die Mehrheit an der Sandwichkette Pret a Manger erworben. Verkäufer sind die Private-Equity-Gesellschaft Bridgepoint Capital und andere Minderheitsaktionäre. Die Transaktion soll im Laufe des Sommers abgeschlossen werden, teilte Pret a Manger mit. Der Kaufpreis und die Bedingungen der Transaktion wurden nicht genannt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 29, 2018 07:29 ET (11:29 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.