EZB-Vize Constancio warnt Italien vor Schuldenkrise

Der scheidende Vizepräsident der Europäischen Zentralbank EZB), Vitor Constancio, hat Italien vor den Folgen einer Staatsschuldenkrise gewarnt. "Als 2012 Finanzmärkte das Land attackiert haben, hat das gezeigt: Sie können in ihrer Wahrnehmung sprunghaft sein und die Risikoeinschätzung für einen Schuldner abrupt und schnell ändern, manchmal mit gravierenden Folgen", sagte Constancio in einem Interview mit dem Spiegel. "Wir werden sehen, was nun passiert."

Sentix sieht geringes Ansteckungsrisiko von Italien

Die politischen Turbulenzen in Italien haben die Anleger aufgeschreckt. Gemessen am Euro Break-up Index von Sentix steigt die Austrittswahrscheinlichkeit von Italien im Mai sprunghaft von 3,6 auf 11,3 Prozent. Der Euroland-Gesamtindex springt im Mai auf 13 (6,3) Prozent, der höchste Stand seit April 2017. Doch die Stabilisierungsbemühungen der vergangenen Jahre seien nicht gänzlich umsonst gewesen, meint Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner und verweist auf den Index zum Ansteckungsrisiko. Dieser fällt im Mai trotz der Unruhe von über 43 auf 34,3 Prozent.

Mersch: Derivate-Regulierung darf EZB-Unabhängigkeit nicht gefährden

Die Europäische Zentralbank (EZB) muss nach Aussage von EZB-Direktor Yves Mersch aus geldpolitischen Gründen in die Lage versetzt werden, die Abwicklung von Euro-Derivaten auch in Drittländern zu regulieren und zu überwachen. Die hierfür notwendigen gesetzlichen Änderungen dürften aber nicht dazu führen, dass die geldpolitische Unabhängigkeit der Zentralbank leide, sagte Mersch beim Frankfurt Finance Summit in Frankfurt.

EZB: Kreditvergabe an Unternehmen stabil

Das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum ist im April stabil geblieben. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg die Buchkreditvergabe an nicht-finanzielle Unternehmen mit einer Jahresrate von 3,3 (Vormonat: 3,3) Prozent. Das Volumen der an private Haushalte ausgereichten Kredite wuchs um 2,9 (2,9) Prozent, darunter die Kredite für den Hauskauf um 2,9 (3,0) Prozent und die Konsumentenkredite um 7,6 (7,1) Prozent.

Europas Notenbanken sollen bei Iran-Geschäften einspringen - Bericht

In der Eurozone gibt es einem Zeitungsbericht zufolge Überlegungen, die US-Sanktionen gegen den Iran mit Hilfe der Zentralbanken zu umgehen und auf diese Weise das Atomabkommen zu retten. Weil Geschäftsbanken nicht mehr die Rohölkäufe aus dem Iran finanzieren, sollen europäische Zentralbanken in die Bresche springen, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf EU-Diplomaten.

Banken fragen 0,586 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 1,551 Milliarden Euro nach 2,137 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 0 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 30 (Vorwoche: 33) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,586 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität.

BA: Nachfrage nach Arbeitskräften bleibt hoch

Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland bleibt auf einem hohen Niveau. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) stieg im Mai um 2 Punkte auf 253 Zähler, wie die Bundesagentur mitteilte. "Damit erreicht er wieder den Höchststand vom letzten Dezember und signalisiert so einen ungebrochen hohen Arbeitskräftebedarf in Deutschland", erklärte die BA.

Ifo-Beschäftigungsbarometer steigt im Mai wieder

Die Bereitschaft bei deutschen Unternehmen neues Personal einzustellen, hat wieder zugenommen. Das Ifo-Beschäftigungsbarometer stieg im Mai auf 104,1 Punkte von 103,3 Zählern im April, wie das Institut mitteilte. Zuletzt war es dreimal in Folge gefallen. Die Zahl der Beschäftigten in Deutschland wird daher weiter zunehmen.

Allianz senkt Wachstumsprognose für Deutschland um 0,3 Punkte

Das Wirtschaftswachstum in Deutschland wird sich nach Einschätzung der Allianz in diesem und im nächsten Jahr leicht abschwächen. Chefvolkswirt Michael Heise rechnet damit, dass das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2018 um 2,1 Prozent und 2019 um 1,9 Prozent zulegen wird. Damit wurde die Prognose für 2018 um 0,3 Prozentpunkte zurückgenommen.

Merkel regt Besteuerung von Daten an

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich dafür ausgesprochen, angesichts grundsätzlicher Umwälzungen durch die Globalisierung auch über Wege für eine Besteuerung von Daten nachzudenken. "Die Bepreisung von Daten, insbesondere von den Konsumenten, ist aus meiner Sicht das zentrale Gerechtigkeitsproblem der Zukunft", sagte sie bei einer Veranstaltung über Zukunftsherausforderungen. "Sonst werden wir eine sehr ungerechte Welt erleben", warnte sie.

BDI will mehr Tempo bei künstlicher Intelligenz

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat ein schnelleres Vorgehen bei der Entwicklung künstlicher Intelligenz und deutlich mehr Investitionen in Forschung und Entwicklung dafür verlangt. "Bei der Entwicklung künstlicher Intelligenz muss Deutschland mehr Tempo machen", forderte BDI-Hauptgeschäftsführungsmitglied Iris Plöger anlässlich eines am Berichtstag stattfindenden Gipfels im Kanzleramt zur künstlichen Intelligenz (KI). "Sonst droht unseren Unternehmen ein Wettbewerbsnachteil gegenüber den USA oder China", warnte sie.

Maas fordert gemeinsames Handeln der Europäer

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat die Europäer dazu aufgerufen, angesichts der Absage der USA an multilaterales Handeln grundsätzlich geschlossen zu agieren. "Europa ist, wenn wir einig sind, immer noch stark genug, einen Unterschied zu machen in der Welt", sagte Maas beim "Global Solutions Summit" in Berlin. "Aber wenn wir es nicht schaffen, als Europäer gemeinsam unsere Interessen zu vertreten, werden wir vermutlich überhaupt keine Chance dazu haben," warnte der Außenminister.

Kukies: ESM zum Europäischen Währungsfonds entwickeln

Die Bundesregierung arbeitet nach den Worten von Finanzstaatssekretär Jörg Kukies weiterhin an dem Ziel, den Euro-Rettungsfonds ESM zu einem europäischen Währungsfonds weiterzuentwickeln. "Wir wollen ihn (den ESM) zu einem viel breiter anwendbaren Instrument machen und ihn in Richtung eines Europäischen Währungsfonds weiter entwickeln, auch wenn die Europäische Zentralbank aus guten Gründen nicht möchte, dass wir ihn so nennen", sagte Kukies beim Frankfurt Finance Summit in Frankfurt.

Hessens Finanzminister Schäfer findet EU-Finanzbinnenmarkt unnötig

Hessens Finanzminister Thomas Schäfer findet die Schaffung eines EU-Binnenmarkts für Finanzdienstleistungen unnötig. Beim Frankfurt Finance Summit in Frankfurt sagte Schäfer, er bezweifle, dass ein solcher Binnenmarkt zu einer besseren Versorgung mit Finanzdienstleistungen führen werde. Die Banken eines Landes seien in der Lage, dessen Finanzierungsbedarf zu decken, und daran sollten die Bankenregulierung sie möglichst nicht hindern.

Oettinger: Osteuropa bekommt künftig weniger Geld aus EU-Regionalfonds

Osteuropäische Länder werden im nächsten Jahrzehnt nach den Plänen der EU-Kommission weniger Geld aus den milliardenschweren europäischen Regional- und Kohäsionsfonds erhalten. Staaten wie die Slowakei, die baltischen Staaten oder Polen hätten wirtschaftlich aufgeholt und bräuchten künftig weniger finanzielle Unterstützung, sagte EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger im Europaparlament in Straßburg. "Andere, die in den letzten Jahren länger in der Stagnation gewesen sind, wie Italien, bekommen mehr Geld".

EU-Parlament verabschiedet neue Vorschriften gegen Lohndumping bei Entsendung

Lohndumping bei entsandten Arbeitnehmern soll in der EU künftig unterbunden werden. Darauf zielt eine Reform der Entsenderichtlinie ab, die das Europaparlament mit deutlicher Mehrheit abschließend verabschiedet hat. Demnach sollen entsandte Arbeitnehmer ab Mitte 2020 den gleichen Lohn erhalten wie ihre einheimischen Kollegen. Außerdem sollen sie von Tarifverträgen profitieren und ein Anrecht auf Zuschläge für die Anreise sowie Unterkunft und Verpflegung haben.

Glyphosat-Verbot in Frankreich vorerst gescheitert

Das geplante Glyphosat-Verbot ist in Frankreich vorerst gescheitert: Die Pariser Nationalversammlung lehnte ein gesetzliches Aus für den umstrittenen Unkrautvernichter in der Nacht zu Dienstag ab. Dies ist ein Dämpfer für Präsident Emmanuel Macron: Er hatte im Herbst angekündigt, die Substanz innerhalb von drei Jahren zu verbieten.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Verbrauchervertrauen Mai 100 (Apr: 100)

Frankreich/Verbrauchervertrauen Mai PROGNOSE: 100

Schweden Mai Verbrauchervertrauen 98,5 (Apr: 100,3)

Schweden Mai Verbrauchervertrauen PROGNOSE: 100,2

