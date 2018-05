Hamburg (ots) -



Am 16. und 17. Juni 2018 findet der GEO-Tag der Natur mit hunderten Aktionen in ganz Deutschland statt. Forscher und Naturinteressierte schwärmen aus, um festzustellen, welche Tier- und Pflanzenarten in Wäldern, Feldern und an Flussufern, aber auch in Metropolen, Städten und Gemeinden leben. Damit wollen sie auf die Artenvielfalt vor unserer Haustür aufmerksam machen.



Über 220 Aktionen, mit öffentlichen Führungen, Vorträgen und Exkursionen finden an den drei Hauptveranstaltungsorten und deutschlandweit statt - mit besonderen Highlights für die Regionen:



HAMBURG



In Hamburg findet der GEO-Tag der Natur im Rahmen des Langen Tags der StadtNatur der Loki Schmidt Stiftung und Unterstützung des Centrum für Naturkunde (CeNak) der Universität Hamburg statt.



1. Ausstellung "Wunder der Tiefsee" im Rahmen des 20. Jubiläums



Besucher können sich von dem Naturfotografen Solvin Zankl in die Tiefen der Ozeane entführen lassen. Auf einer fotografischen Reise mit rund 50 Porträts stellt er Meereslebewesen vor, die sich unserem Anblick normalerweise entziehen. Foyer, Pressehaus Gruner + Jahr 13.06. bis 20.06. / 10:00 bis 18:00 Uhr



2. Sprechstunde beim Pflanzenarzt



Pflanzenexperte René Wadas stellt Diagnosen, bietet konkrete Tipps für den umweltgerechten Pflanzenschutz und analysiert mitgebrachte Pflanzen aus dem Garten oder Balkon vor Ort. Foyer, Pressehaus Gruner + Jahr 16.06. und 17.06. / 12:00 bis 15:00 Uhr



3. Lesung Literatur trifft Natur: "Tiere in der Stadt" von Bernhard Kegel



Bernhard Kegel liest aus seinem Buch "Tiere in der Stadt. Eine Naturgeschichte" und gibt spannende Einblicke in die Welt der Tiere im städtischen Raum. Auditorium, Pressehaus Gruner + Jahr 14.06. / 19:00 Uhr (Einlass 18:00 Uhr)



4. Der Hamburger Hafen bei Nacht



Der Hamburger Hafen ist ein "Exremstandort" für die Artenvielfalt. Er ist der drittgrößte Seehafen Europas. Große Teile des Gebietes werden durch den Menschen intensiv genutzt. Trotzdem finden hier viele Tier- und Pflanzenarten ideale Lebensbedingungen, die in einer Expertenführung entdeckt werden können. Bushaltestelle 'Nippoldstraße (Zoll) 16.06. / 20:30 Uhr



NORDERNEY



Auf der Nordsee-Insel Norderney bietet die Nationalparkverwaltung Nierdersächsisches Wattenmeer am 17.06. ein umfassendes Vortragsprogramm, sowie einen Informations-Markt rund um den Lebensraum Wattenmeer an. Die Fähre nach Norderney verkehrt ab Norddeich Mole.



1. Informations-Markt Wattenmeer



Naturexperten und Institute, wie der NABU, das Watt°N-Freiwilligennetzwerk und das WattWelten Besucherzentrum laden zum Austausch ein und geben Einblick in den Lebensraum Wattenmeer und die Artenvielfalt in der Region. Conversationshaus am Kurplatz Norderney 17.06. / 09:00 bis 12:00 Uhr



2. Vortragsreihe-Auftakt: Die Flora und Fauna im niedersächsischen Wattenmeer



Mehr als 10.000 verschiedene Pflanzen- und Tierarten sind von den Ostfriesischen Inseln bekannt, das ist etwa ein Viertel der deutschen Flora und Fauna. Naturexperte Rolf Niedringhaus gibt Einblicke in die Biodiversität des Lebensraums Wattenmeer. Im Anschluss folgen bis 12:00 Uhr weitere Experten-Vorträge, unter anderem zur Unterwasserwelt im Hafen, der Beziehung von Milben und Insekten sowie neuen Methoden der Artenbestimmung. Conversationshaus am Kurplatz Norderney 17.06. / ab 09:00 Uhr



THÜRINGEN



In Thüringen wird gemeinsam mit der Stiftung Naturschutz Thüringen das Arteninventar von offenen Weidelandschaften erforscht. Der Hauptveranstaltungsort liegt in Alperstedt, nahe der Landeshauptstadt Erfurt.



1. Exkursion: Abendkonzert der Natur"



Die Vieltfalt der Arten ist auch hörbar. Insbesondere in den Abendstunden lassen sich die verschiedenen Klänge der Vogelarten beobachten, bei einer Vogelstimmenwanderung mit Dr. Dieter Franz. Festplatz Alperstedt 15.06. / 20:00 Uhr



2. GEO-Talk der Natur: "Artenvielfalt im eigenen Garten"



Marcus Gastl, Experte für naturnahe Gärten, Lars Dahle, Offene Gärten Erfurt und Prof. Dr. Stefan Brunzel, FH Erfurt-Professur für Biologische Vielfalt und Artenschutz sprechen über nachhaltigen Schutz der Arten und geben Tipps für den Erhalt der Artenvielfalt im eigenen Garten. Festplatz Alperstedt 16.06. / 13:00 Uhr



3. Führung für Kinder: "Natur im Sinn"



Die Natur mit allen Sinnen erleben und die verschiedenen Tier- und Pflanzenarten entdecken. Eine interaktive Führung durch die Weidelandschaft. Festplatz Alperstedt 16.06. / 15:00 Uhr



Alle aufgeführten Veranstaltungen sind kostenfrei, eine Anmeldungen vorab ist nicht erforderlich. Weitere Informationen zum GEO-Tag der Natur e.V. sind unter www.geo-tagdernatur.de und für den Langen Tag der StadtNatur in Hamburg unter www.tagderstadtnaturhamburg.de zu finden. Die Anmeldung für das Programm des Langen Tag der StadtNatur startet am 29. Mai.



Naturinteressierte können auf der Website www.geo-tagdernatur.de weiterhin eigene Projekte anmelden und sich über das Angebot deutschlandweit informieren.



Hauptförderer des GEO-Tags der Natur ist die Heinz Sielmann Stiftung. Die diesjährigen Partner des GEO Tags der Natur e.V. sind: Hamburg: Langer Tag der StadtNatur der Loki Schmidt Stiftung; Centrum für Naturkunde (CeNak) der Universität Hamburg; Metropolregion Hamburg Norderney: Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer Thüringen: Stiftung Naturschutz Thüringen



