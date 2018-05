Innodisk stellt ganzheitliche, integrierte Lösungen sowie Innovationen in den Bereichen 3D NAND, NVMe, Anti-Sulfurierung und M.2 auf der Computex vor



Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Innodisk beschäftigt sich auf der diesjährigen Computex schwerpunktmäßig mit 'erweiterten Integrationslösungen'. Das Konzept umfasst umfangreiche Speicherlösungen sowie eingebettete Peripherielösungen zwecks Überwachung, Monitoring und digital signage. Darüber hinaus wird Innodisk seine neuesten NVMe- und 3D NAND-Lösungen in Industriequalität vorstellen und sulfurierungshemmende DRAM-Technologien sowie eingebettete M.2-Erweiterungskarten präsentieren.



Cloudbasiertes Speichermanagement und intelligente Straßenbeleuchtung



Eine wichtige Grundlage für Innodisks integrierte Lösungen ist die Cloud Management-Plattform iCAP. iCAP wurde speziell für SSD-Management durch die Cloud entwickelt und lässt Benutzer den Speicherzustand sowie die Lebensspanne sämtlicher angeschlossener Geräte problemlos überwachen. Im Rahmen der Computex wird eine Live-Vorführung des J1939 CAN-Bus stattfinden, um effizientes Flottenmanagement via iCAP zu demonstrieren.



Intelligente Überwachungslösungen machen einen bedeutenden Teil einer städtischen Infrastruktur aus. Durch die InnoREC SSD-Serie, leistungsstarke DRAM-Technologien und solide, Power-over-Ethernet (PoE)-Erweiterungskarten, die helfen die Verdrahtung zu reduzieren, kann Innodisk hierfür maßgeschneiderte Speicherlösungen bieten. Darüber hinaus sind Innodisks robuste und kompakte Formfaktoren optimal auf digitale signage abgestimmt. Ein widerstandsfähiges Display und serienmäßige Erweiterungskarten in Verbindung mit Hochgeschwindigkeits-DRAM und SSDs garantieren eine zuverlässige Datenübertragung.



Im Rahmen einer Designidee für intelligente Straßenbeleuchtung, die auf der Computex präsentiert wird, gelingt Innodisk die Vereinigung all dieser Lösungen.



Widerstandsfähigkeit und kleine Formfaktoren



Sich der wachsenden Herausforderungen bewusst, die mit Schwefelbelastung einhergehen, entschied Innodisk sich dazu ab Juli 2018 sulfurierungshemmende Funktionen in sämtliche DDR4 DRAM-Module zu implementieren. Innodisks ausführliche Lösungen in Bezug auf M.2-Erweiterungskarten können diese sowie weitere ökologische Herausforderungen problemlos handhaben. Diese Karten, die unter anderem über PoE, J1939 CAN-Bus, LAN und Serial verfügen, unterstützen Sie auf zuverlässige Weise bei der Systemerweiterung.



Flash-Innovationen



Innodisk bringt mehrere neue Flash-Speicher-Innovationen auf den Markt. Innodisk führt anspruchsvolle, leistungsstarke PCIe 3.0 NVME-Drives verschiedener Formfaktoren ein, einschließlich M.2, CFexpress sowie des serverbereiten OCuLinkDOM (Disk-on-Module). Zusätzlich dazu beinhaltet die neue 3D NAND-Serie die kostengünstige SATA 3TE7 und IOPS-hohe, leistungsstarke SATA 3TG6-P, die dem industriellen und Embedded-Markt die benötigten Leistungen und Kapazitäten bieten.



Die Zukunft von Bootspeicherlösungen



Angesichts der Verbreitung von NVMe-Geräten und der Vorteile von NVMe-Geschwindigkeit, geringer Latenzzeiten und neu entstehender, kleinerer Formfaktoren wie M.2 2280 und 2242 hat Innodisk sich zu einer Partnerschaft mit Marvell entschieden, um gemeinsam die erste hardwarebeschleunigte RAID SSD-Boot-Karte für Unternehmenserver einzuführen. Die Innodisk-Lösung besteht aus Marvells 88NV1160 SSD-Controller und dem neuen, intelligenten NVMe-Switch 88NR2241, wodurch Hot Plug und Datenspiegelung zwischen zwei M.2-Karten ermöglicht werden. Die Innodisk-Lösung bietet konstante Replikation, fördert rasche Wiederherstellung und -aufbau ohne den Gebrauch von CPUs und wirkt jeglichen Bedenken bezüglich der Anwendung von Software RAID-Lösungen entgegen. Die ausgefeilte Technologie, die auf der Computex präsentiert wird, setzt hohe Standards für zukünftige Speicherlösungen.



