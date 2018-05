Bevor ich die Aktie der Deutschen Bank an dieser Stelle bespreche, lassen Sie mich einige Dinge vorwegschicken. Grundsätzlich halte ich die Entwicklungen rund um die Deutsche Bank in den vergangenen 10-15 Jahren für fatal. Dennoch glaube ich auch, dass die Aktie fundamental (zu) günstig bewertet ist. Daher sehe ich mittel- bis langfristig durchaus großes Kurspotenzial. Kurzfristig muss es jedoch vielleicht noch mal schlimmer werden, ehe es besser werden kann. Schauen wir uns an, was ich damit ... (Sascha Huber)

