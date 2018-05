Die Commerzbank hat das Ergebniswachstum der Deutschen Börse positiv hervorgehoben. Ein jährlicher, prozentual zweistelliger Gewinnanstieg (bereinigtes EPS) im Zeitraum 2017 bis 2020 sei Grund genug für eine bessere Bewertung der Aktie, schrieb Analyst Christoph Blieffert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Deshalb stufte er die in den vergangenen Quartalen bereits gut gelaufenen Anteilsscheine des Börsenbetreibers von "Hold" auf "Buy" hoch.

Als künftigen Gewinntreiber betrachtet Blieffert das außerbörsliche Geschäft mit Terminkontrakten (EurexOTC). Nach vielen Gesprächen mit Marktteilnehmern müsse er seine skeptische Haltung zu diesem Bereich revidieren, räumte der Analyst ein. Er hob seine Umsatz- und Gewinnprognosen für die Jahre 2018 und 2019 an und erhöhte das Kursziel von 90 auf 125 Euro. Damit signalisierte er für die Papiere der Deutschen Börse ein Aufwärtspotenzial von rund 11 Prozent.

Mit der Einstufung "Buy" gehen die Analysten der Commerzbank davon aus, dass die Aktie das Potenzial für eine Gesamtrendite von mehr als 20 Prozent besitzt. Das Kursziel bezieht sich auf einen Zeitraum von zwölf Monaten./edh/tih/fba

Analysierendes Institut Commerzbank.

ISIN DE0005810055

AXC0185 2018-05-29/14:18