Die diesjährige SMT-Messe wird mit einer Ausstellungsfläche von etwa 26.200 m² ähnlich groß werden wie in den letzten beiden Jahren. Platz genug also für die zahlreichen Innovationen und Neuerungen, auf die wir während unserer Recherche gestoßen sind. Die wichtigsten haben wir hier in unseren Special SMT-Messenews zusammengetragen.

Auch dieses Jahr werden die Messen SMT Hybrid Packaging 2018 und PCIM Europe 2018 parallel auf dem Nürnberger Messegelände stattfinden. Anders als letztes Jahr soll der Besucherstrom jedoch nicht durch Eintrittsmodalitäten gekappt werden, verspricht Veranstalter Mesago Messe Frankfurt. Vom 05. bis 07. Juni 2018 wird sich Nürnberg als Innovationshochburg präsentieren.

Systemintegration in der Mikroelektronik - mit den Entwicklungen und Innovationssprüngen ...

