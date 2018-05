Köln (ots) -



Aller guten Dinge sind drei: In der dritten Ausgabe der aktuellen Staffel von "PussyTerror TV" am 31. Mai um 22.45 Uhr im Ersten singt, talkt und parodiert Carolin Kebekus mit drei Gaststars und KollegInnen in ihrer WDR-Show.



Der internationale Rockstar mit irischen Wurzeln Rea Garvey bringt ihr die größten irischen Hits bei. Mit Comedy-Größe und Freidenker Olaf Schubert talkt Carolin Kebekus querbeet und beide beweisen hervorragende Pop-Song-Textkenntnisse. Einmal mehr erklärt sie mit Martina Hill in "Rebecca & Larissa" die Welt aus der Perspektive zweier tiefbegabter Youtuberinnen, diesmal geht es aus aktuellem Anlass um Fronleichnam.



"Carolin Kebekus: PussyTerror TV" - donnerstags um 22.45 Uhr im Ersten mit sechs Folgen im wöchentlichen Rhythmus und einem Best-of. Wiederholung immer freitags um 20.15 Uhr bei ONE.



Produktion: BRAINPOOL TV im Auftrag des WDR. Redaktion WDR: Leona Frommelt



