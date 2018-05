Eines von drei kürzlich vorgestellten Gigaset-Handys wird in Deutschland produziert. Eine weitgehend automatisierte Fertigungslinie in Bocholt kann wöchentlich 6.000 Stück des Android-Smartphones GS 185 montieren. Die Schwestermodelle werden in Asien zusammengesetzt.



Gigaset hatte im vergangenen Geschäftsjahr 293,3 Millionen Euro umgesetzt (+ 4 Prozent) und will 2018 die Erlöse um "einen hohen einstelligen Millionenbetrag" ausweiten. Für das Unternehmen wird zurzeit ein Börsenwert von rund 85 Millionen Euro angezeigt.



Helmut Gellermann, Bernecker Tagesdienst