Der USD/CHF konnte seine Gewinne zum neuen 5-Tageshoch ausbauen, so dass der Handel zur Mitte des europäischen Handels bei 0,9980 stattfindet. Das Paar erholte sich aus dem Bereich unter 0,9900, wo in der vergangenen Woche das Monatstief gebildet wurde, während der Dienstag der zweite Gewinntag in Folge ist. Die gute Dynamik gegenüber dem US-Dollar ...

