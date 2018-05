IRW-PRESS: First Cobalt Corp.: First Cobalt kündigt Konferenzen zu den Themen Batteriemetalle und Bergbau an

TORONTO, ON - (28. Mai 2018) - First Cobalt Corp. (TSX-V: FCC, ASX: FCC, OTCQX: FTSSF) (das Unternehmen - https://www.youtube.com/watch?v=db8vIJ5fkO8&t=4s) gibt heute bekannt, dass sein Management-Team an den folgenden drei Konferenzen teilnehmen wird:

- TD Runder Tisch zum Thema Batteriemetalle, London

- Präsident und CEO Trent Mell steht für Einzelgespräche am 18. und 19. Juni zur Verfügung. Anmeldung über die TD Bank.

- EV Momentum / Benchmark Mineralien World Tour, Berlin

- Präsident und CEO Trent Mell hält am Mittwoch, 20. Juni, einen Vortrag.

- Benchmark Mineralien World Tour, London

- Präsident und CEO Trent Mell hält am Freitag, 22. Juni, einen Vortrag.

- Einzelheiten und Anmeldung zu beiden Benchmark-Veranstaltungen unter http://benchmarkminerals.com/events/world-tour-2018/

Das Unternehmen steht während aller Konferenzen für Einzelgespräche zur Verfügung.

Die Fusion von First Cobalt mit US Cobalt Inc. (TSX-V: USCO, OTCQB: USCFF) wurde am 17. Mai von den Aktionären von US Cobalt mit überwältigender Mehrheit gebilligt und die Transaktion wird voraussichtlich am oder um den 31. Mai abgeschlossen. Nach den Bedingungen der Fusion wird First Cobalt alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien von US Cobalt auf der Grundlage von 1,5 First Cobalt Stammaktien für jede ausgegebene und ausstehende US Cobalt Stammaktie erwerben (Pressemitteilung vom 14. März 2018).

Diese Transaktion wird First Cobalt strategisch als führendes Nicht-DRC-Kobalt-Unternehmen mit drei bedeutenden nordamerikanischen Anlagen positionieren: dem Iron Creek-Projekt in Idaho mit einer früheren Mineralressourcenschätzung (nicht konform gemäß NI 43-101) von 1,3 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 0,59 % Kobalt; dem kanadischen Cobalt Camp mit mehr als 50 ehemals produzierenden Minen; und der einzigen zugelassenen Kobalt-Raffinerie in Nordamerika, die Batteriematerialien herstellen kann.

Unternehmens-Update

Am 1. Dezember 2017 genehmigte der Vorstand die Gewährung von Aktienoptionen, Performance Share Units (PSUs) und Deferred Share Units (DSUs) an bestimmte Direktoren, Führungskräfte, Mitarbeiter und Berater im Rahmen des Long Term Incentive Plans des Unternehmens. Nach Prüfung durch die Australian Securities Exchange (ASX) wurden diese Aktienoptionen, PSUs und DSUs am 25. Mai 2018 annulliert, da die Art und Weise, in der die Zuteilungen vorgenommen wurden, den Regeln der TSX-V, nicht aber den Anforderungen der ASX entsprach. Der Vorstand beabsichtigt, die Optionen, PSUs und DSUs an diese Inhaber zu den gleichen Bedingungen und zum gleichen, zuvor gewährten Ausübungspreis auszugeben. Das Unternehmen wird für den 26. Juni 2018 eine jährliche und außerordentliche Aktionärsversammlung einberufen, auf der es unter anderem einen geänderten und umformulierten langfristigen Bonusplan genehmigen will, der eine bestimmte, in den ASX-Listing Rules vorgeschriebene Sprache enthält und im Falle von Direktoren die erneute Gewährung solcher Anteile zu den gleichen Bedingungen.

Über First Cobalt

First Cobalt ist bestrebt, das größte reine Kobaltexplorations- und -erschließungsunternehmen der Welt zu werden. Das Unternehmen kontrolliert über 10.000 Hektar an vielversprechendem Land, das über 50 historische Minen sowie Mineralverarbeitungseinrichtungen im Cobalt Camp (Ontario, Kanada) umfasst. Die Raffinerie von First Cobalt ist die einzige zugelassene Einrichtung in Nordamerika, die in der Lage ist, Kobalt-Batteriematerialien zu produzieren.

First Cobalt ist bestrebt, mittels neuer Entdeckungs-, Mineralverarbeitungs- und Wachstumsmöglichkeiten einen Aktionärswert zu schaffen, wobei das Hauptaugenmerk auf Nordamerika gerichtet ist.

Für First Cobalt Corp.

Trent Mell

President & Chief Executive Officer

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.firstcobalt.com oder kontaktieren Sie:

Heather Smiles

Investor Relations

info@firstcobalt.com

+1.416.900.3891

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet) im Sinne der gültigen Wertpapiergesetze und des United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Sämtliche Aussagen in dieser Pressemitteilung, außer Angaben über historische Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Im Allgemeinen können als zukunftsgerichtete Aussagen diejenigen Angaben bezeichnet werden, die Begriffe wie planen, erwarten, schätzen, beabsichtigen, antizipieren, glauben oder die Ableitungen derartiger Wörter enthalten, oder Erklärungen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse möglicherweise eintreten oder erzielt werden könnten oder würden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse, Leistungen und Möglichkeiten erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten u.a. das erwartete Abschlussdatum der Transaktion und der Erhalt der endgültigen gerichtlichen Genehmigung sowie anderer behördlicher Genehmigungen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören auch die jene, die in der Management Discussion and Analysis und anderen öffentlich dargelegten Risikofaktoren von First Cobalt und US Cobalt (unter www.sedar.com abrufbar) enthalten sind. Auch wenn First Cobalt und US Cobalt die Informationen und Annahmen, die diesen zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, für angemessen hält, sollte man sich nicht übermäßig auf diese Aussagen verlassen, die nur am Tag der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung zutreffend sind, und es kann nicht zugesichert werden, dass solche Ereignisse im angegebenen Zeitraum oder überhaupt stattfinden werden. Sofern nicht durch gültiges Gesetz gefordert, beabsichtigen First Cobalt und US Cobalt nicht und sind auch nicht dazu verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder aus sonstigen Gründen.

Historische Schätzungen

US Cobalt betrachtet die oben erwähnten Schätzungen der Kobalt- und Kupfermengen und -gehalte als historische Schätzungen. Die historischen Schätzungen weisen keine Kategorien auf, die den aktuellen CIM Definition Standards on Mineral Resources and Mineral Reserves gemäß den Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) entsprechen, und wurden nicht als konform mit den aktuellen CIM Definition Standards erachtet. Sie wurden in den 1980er Jahren - noch vor Einführung und Umsetzung der Vorschrift NI 43-101 - vorgenommen. Es wurden keine ausreichenden Arbeiten durch einen qualifizierten Sachverständigen durchgeführt, um die historischen Schätzungen als aktuelle Mineralressourcen einstufen zu können. US Cobalt betrachtet die historischen Schätzungen daher nicht als aktuelle Mineralressourcen. Weitere Arbeiten - unter anderem auch Bohrungen - sind erforderlich, um die geschätzten Ressourcen in die entsprechenden Kategorien laut CIM Definition Standards einstufen zu können. Anleger werden darauf hingewiesen, dass aus den historischen Schätzungen nicht abgeleitet werden sollte, dass es tatsächlich wirtschaftliche Lagerstätten im Konzessionsgebiet Iron Creek gibt. US Cobalt hat keine unabhängige Untersuchung der historischen Schätzungen durchgeführt und hat auch die Ergebnisse vorangegangener Explorationsarbeiten nicht auf unabhängige Weise analysiert, um die Genauigkeit der Daten verifizieren zu können. US Cobalt glaubt, dass die historischen Schätzungen für die weitere Exploration im Konzessionsgebiet Iron Creek relevant sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43497

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43497&tr=1

ISIN CA3197021064

