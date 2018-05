US-Staatsanleihen haben am Dienstag von der erhöhten Nachfrage nach als sicher empfundenen Anlagen profitiert. Grund dafür war die politische Krise in Italien, die sich immer stärker an den Finanzmärkten bemerkbar macht. Während italienische Staatsanleihen massiv unter Druck standen, gingen Investoren in Deckung und schichteten in weniger riskante Anlageformen um.

Konjunkturdaten dürften in diesem Umfeld klar in den Hintergrund treten. Veröffentlicht werden Daten vom Häusermarkt und zum Verbrauchervertrauen.

Zweijährige Anleihen gewannen 1/32 Punkte auf 100 3/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,45 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 7/32 Punkte auf 100 5/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,72 Prozent. Zehnjährige Papiere kletterten um 13/32 Punkte auf 99 29/32 Punkte und rentierten mit 2,88 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren legten um 21/32 Punkte auf 101 8/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 3,06 Prozent./bgf/jsl/jha/

