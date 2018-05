Rocket Internet vermeldet heute für das Gesamtunternehmen einen Quartalsgewinn von 75 Millionen Euro (erstmals überhaupt ein Gewinn). Das ist natürlich erst einmal super, wenn man den Grund für das Erreichen der Gewinnzone nicht kennt. Vor einem Jahr war es noch ein Minus von 86 Millionen Euro. Das folgende Schaubild bringt mehr Licht ins Dunkel.

Für 850 Millionen Euro hatte man Aktien der Tochter Delivery Hero verkauft. Somit wurde aus einem Verlust ein Gewinn, weil man eben diesen Einmalerlös erzielte. Strukturell im laufenden Geschäft erwirtschaften die Töchter der Holding aber weiterhin Verluste, wie der Cashflow aus operativem Geschäft zeigt. Nur der Cashflow aus Investitionen hat dank Delivery Hero deutlich zugelegt, und so wuchs auch die Cash-Halde von Rocket Internet von 1,3 auf 2,56 Milliarden Euro an.

Das ist eine tolle Sache, aber wie gesagt: Stukturell im laufenden Geschäft produzieren die Töchter weiterhin Verlust. Rocket Internet kann also (Stand heute) nur Gewinne machen, wenn man Beteiligungen verkauft. Gut, man kann es auch so sehen: Das ist ja das Geschäftsmodell der Firma - Startups aufpumpen bis zum Geht nicht mehr, und dann an der Börse oder an Investoren losschlagen.

Zu den Tochterunternehmen sagt Rocket Internet heute folgendes, ...

