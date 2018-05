New York (www.aktiencheck.de) - Lenovo-Aktienanalyse der Analystin Melrose Chiu von Morgan Stanley: Melrose Chiu, Analystin bei Morgan Stanley, rät Anlegern laut einer Aktienanalyse weiterhin zu einer Untergewichtung der Aktien von Lenovo Group Ltd. (ISIN: HK0992009065, WKN: 894983, Ticker-Symbol: LHL, Hong Kong-Symbol: 0992.HK). Der von Lenovo Group Ltd. in FQ4 erzielte Vorsteuergewinn sei höher gewesen als angenommen. Vor allem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...