Der inzwischen in Deutschland schon prominente Mittelstandsindex FMCI hat gestern erneut seine Stärke unter Beweis gestellt. Das charttechnische Muster für den Index ist insgesamt deutlich besser als beim MDax. Am Montag verlor der MDax 0,4 %, während der FMCI auf der Stelle trat. Während der FMCI-Index in einem Jahr mittlerweile 10,4 % vorne liegt, hat der MDax knapp die Hälfte gewonnen. Das belegt, dass der FMCI noch besser als der ohnehin schon starke MDax ist. Die Erwartung ist aus charttechnischer ... (Robert Sasse)

