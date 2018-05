Die Aktie von Eldorado Gold ist in den vergangenen Tagen massiv gestiegen. Erst am Montag ging es wieder nach unten. Nun sieht es so aus, als würde der Kurs über Gebühr schwächeln. Analysten fragen bereits, was hier los ist. Die Chance, dass es dennoch um 20 % nach oben gehen kann, gilt als relativ groß. Im Einzelnen: Die Aktie konnte nun im übergeordneten Abwärtstrend die Nase wieder deutlich heben und ist in Richtung 1 Euro unterwegs. Dabei ging es am Montag zwar um 3,5 % nach unten, dies ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...