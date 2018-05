Die politische Krise in Italien versetzt die Märkte weiter in Unruhe. Vor allem die heftigen Bewegungen bei italienischen Anleihen sorgen für Verunsicherung. Das bekommt am Dienstag auch der DAX deutlich zu spüren. Durch den Rücksetzer hat der deutsche Leitindex die 200-Tage-Linie nach unten durchbrochen.

Den vollständigen Artikel lesen ...