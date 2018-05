Arbeitnehmer verlieren nicht zwingend Ausgleichzahlungen für nicht genommenen Urlaub, wenn ein Antrag fehlt. Diese Ansicht vertritt ein EU-Gutachter.

Auch ohne entsprechenden Urlaubsantrag müssen Arbeitnehmer nach Auffassung eines EU-Gutachters nicht ihren Anspruch auf Ausgleichszahlungen für nicht genommenen Urlaub verlieren. Wenn der Arbeitgeber aber nachweisen könne, dass er seinem Mitarbeiter im betreffenden Zeitraum bezahlten Urlaub ermöglicht und dieser dann freiwillig darauf verzichtet habe, verfällt der Anspruch. Dies erklärte der einflussreiche Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof (EuGH), Yves Bot, am Dienstag in Luxemburg.

Es geht um zwei Fälle aus Deutschland. Ein ehemaliger Rechtsreferendar ...

