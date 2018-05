Die NordLB hat das Kursziel für Dic Asset nach Zahlen für das erste Quartal von 10,00 auf 9,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Michael Seufert verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf rückläufige Mieteinnahmen und ein gesunkenes operatives Ergebnis des Immobilienunternehmens. An der erneuerten Managementprognose für 2018 leitet der Experte aber ab, dass sich der Vorstand für das laufende Geschäftsjahr weiterhin auf Kurs sehe./la/tih/edh Datum der Analyse: 29.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0076 2018-05-29/15:27

ISIN: DE000A1X3XX4