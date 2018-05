Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Bereitschaft bei deutschen Unternehmen neues Personal einzustellen, hat wieder zugenommen, so das ifo Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Das ifo Beschäftigungsbarometer stieg im Mai auf 104,1 Punkte, nach 103,3 Punkten im April. Zuletzt war es dreimal in Folge gefallen. Die Zahl der Beschäftigten in Deutschland wird daher weiter zunehmen. Wesentlicher Treiber für den Anstieg war der Dienstleistungssektor, und hier insbesondere die Werber sowie die Hotel- und Gastronomie-Branche. Auch im Handel und im Bauhauptge ...

