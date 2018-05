BioNTech AG / BioNTech ernennt Dr. Özlem Türeci zum Vorstand für medizinische Entwicklung . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

Mainz, 29. Mai 2018 - Die BioNTech AG, ein vollständig integriertes Biotechnologieunternehmen und Wegbereiter der individualisierten Krebsimmuntherapie, gab heute die Ernennung von Dr. med. Özlem Türeci zum Vorstand für medizinische Entwicklung (Chief Medical Officer) ab 1. Juni 2018 bekannt. Dr. Türeci fungierte seit Gründung von BioNTech als Vorsitzende des wissenschaftlichen und klinischen Beirats des Unternehmens. "Wir sind sehr erfreut, dass Özlem als Chief Medical Officer zu BioNTech stößt", sagte Helmut Jeggle, Aufsichtsratsvorsitzender von BioNTech. "Sie hat sowohl als medizinisch geprägte Wissenschaftlerin als auch als Unternehmerin außerordentliche Erfolge vorzuweisen und bringt sehr wertvolle Erfahrung mit." Dr. Türeci verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Krebsforschung und in der Immunonkologie. Sie hat weltweit beachtete wissenschaftliche und klinische Beiträge zur Identifizierung von Zielstrukturen für die Krebsimmuntherapie sowie zur Entwicklung von Antikörpern und therapeutischen Impfstoffen geleistet. Dr. Türeci ist Mitgründerin des Biotechnologie-Unternehmens Ganymed Pharmaceuticals und hat als Forschungschefin und CEO des Unternehmens die Entwicklung neuartiger monoklonaler Antikörper zur Krebstherapie verantwortet. Mit Wirknachweis für den ersten dieser Antikörper in einer randomisierten Phase II Studie wurde Ganymed 2016 für EUR 422 Millionen an Astellas Pharma Inc. verkauft. Dr. Türeci ist Vorstand und Mitinitiatorin von Ci3, dem deutschen Cluster für individualisierte Immunintervention e.V. in Mainz. Sie ist ferner im Exekutivausschuss des CIMT, der aktivsten europäischen Assoziation für Krebsimmuntherapie. Dr. Türeci ist Autorin von mehr als 110 wissenschaftlichen Originalartikeln und auf mehr als 80 Patenten und Patentanmeldungen als Erfinderin ausgewiesen. "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem BioNTech-Team", erklärte Dr. Türeci. "Das Unternehmen ist exzellent für die Entwicklung von hochinnovativen Immuntherapien aufgestellt." "BioNTech ist seit seiner Gründung im Jahr 2008 signifikant gewachsen und mittlerweile ein Unternehmen mit einer breiten Palette vielversprechender Therapieansätze in frühen klinischen Stadien", ergänzte Prof. Ugur Sahin, Mitgründer und Vorstandsvorsitzender von BioNTech. "Für die Konzeption und Umsetzung von marktorientierten klinischen Studien brauchen wir eine Führungspersönlichkeit mit großer Erfahrung in der klinischen Entwicklung, die unsere bestehende Expertise ergänzt. Die Ernennung von Özlem wird es uns erlauben, unsere Entwicklungsaktivitäten zu verbreitern und zu beschleunigen." ### Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Allgemeine Anfragen:



Über BioNTech AG Die BioNTech AG ist das größte nicht börsennotierte biopharmazeutische Unternehmen Europas und Wegbereiter der Entwicklung individualisierter Therapien gegen Krebs und andere Krankheiten. Das Unternehmen vereint alle wichtigen Disziplinen der individualisierten Immuntherapie unter einem Dach - von der Diagnostik über die Wirkstoffentwicklung bis zur Produktion. Die führenden Technologien des Unternehmens reichen von individualisierten Medikamente auf mRNA-Basis und Therapien, die auf hochinnovativen chimären Antigen- oder T-Zell-Rezeptoren beruhen, bis zu neuartigen Antikörpern zur Immunmodulation von Checkpoint-Inhibitoren. Der Ansatz von BioNTech ist durch fünf Kollaborationspartnerschaften mit großen Pharmafirmen wie Genentech, Genmab, Eli Lilly and Company, Sanofi und Bayer Animal Health sowie über 60 wissenschaftliche Publikationen (darunter fünf Veröffentlichungen in Nature Journalen) validiert. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet; Finanzinvestoren sind das Strüngmann Family Office als Mehrheitsanteilseigner sowie Fidelity Management & Research Company, Invus, Janus Henderson Investors, MIG Fonds, Redmile Group, Salvia und mehrere europäische Family Offices. Weitere Informationen zu BioNTech finden Sie unter www.biontech.de (http://www.biontech.de)

