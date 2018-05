Zürich (ots) - Der Hersteller von Heizkörpern, die Zehnder Group

mit Sitz im aargauischen Gränichen, spürt einen grossen Druck auf die

Margen. Das Unternehmen möchte darum einen Teil der Produktion ins

lohngünstigere Frankreich verlagern. In Gränichen sollen 40 Stellen

abgebaut werden. Ein Teil davon wird über die Fluktuation sowie

Frühpensionierungen erfolgen.



Leider dürften jedoch diverse Angestellte gekündigt werden, welche

im Betrieb angelernt wurden und bereits länger dort arbeiten, schon

älter sind (Durchschnittalter ca. 50), über kein eidgenössisches

Diplom verfügen und teilweise kaum Deutsch sprechen. Das Unternehmen

hat diesen stets loyalen Angestellten gegenüber eine besondere

Verantwortung. Die Angestellten Schweiz fordern zusammen mit der

Arbeitnehmervertretung, dass sie von Weiterbildungsmassnahmen

profitieren sollen, unter anderem von Deutschkursen. Weiter müssen

sie bei der Suche nach einer neuen Stelle tatkräftig unterstützt

werden. Allenfalls sind weitere Frühpensionierungen ins Auge zu

fassen.



"Ich setzte mich persönlich dafür ein, dass die geplanten

Personalmassnahmen fair und sozialverträglich umgesetzt werden", sagt

der Verwaltungsratspräsident und interimistische CEO der Zehnder,

Hans-Peter Zehnder. Die Angestellten Schweiz nehmen ihn beim Wort und

wollen ihn dabei unterstützen. Wobei das Ziel sein muss, für jeden

Betroffenen eine gute Lösung zu finden und Härtefälle zu vermeiden.



Die Angestellten Schweiz sind seit 100 Jahren die Stimme der

Angestellten aus dem Mittelstand und vertreten deren Interessen in

der Politik wie in Unternehmen. Der Verband setzt sich

sozialpartnerschaftlich, konstruktiv und zuverlässig für gute

Arbeitsbedingungen, faire Löhne und sichere Arbeitsplätze ein - zum

Wohl von Gesellschaft und Wirtschaft. Ihren Mitgliedern bieten die

Angestellten Schweiz zudem ein umfassendes, auf persönliche

Bedürfnisse angepasstes Angebot an Weiterbildungen, Beratungen,

Dienstleistungen und Informationen - für das persönliche Weiterkommen

jedes Einzelnen. Weitere Informationen unter www.angestellte.ch



Originaltext: Angestellte Schweiz / Employés Suisse

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100006251

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100006251.rss2



Kontakt:

Für Rückfragen:

Caroline Hasler, Rechtsanwältin, Kollektivarbeitsrecht und

Sozialpartnerschaft Angestellte Schweiz, 044 360 11 54

Hansjörg Schmid, Kommunikation Angestellte Schweiz, Tel. 044 360 11

21