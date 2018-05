N E W S

Implenia feiert Eröffnung des neuen Standorts in Crissier - Moderne Büros an optimaler Lage | Spezialisten aus dem Hochbau unter einem Dach vereint

Dietlikon, 29. Mai 2018 - Implenia hat ihren neuen Standort in Crissier im Kanton Waadt eröffnet. Bei der feierlichen Eröffnung am Montag waren auch prominente Vertreter aus Wirtschaft und Politik zu gegen. Neben Regierungsratspräsidentin Nuria Gorrite durfte Implenia auch Vertreter des Nationalrates, die Gemeindepräsidenten von Crissier und Renens sowie den Präsidenten des waadtländischen Unternehmerverbandes begrüssen. In dem von Implenia realisierten Gebäude führt die Gruppe ihre Büroarbeitsplätze aus dem Geschäftsbereich Buildings in der Waadt unter einem Dach zusammen.

Das achtstöckige Gebäude verfügt über eine Bruttogeschossfläche von 11 000 m2 sowie eine Tiefgarage für mehr als 100 Fahrzeuge. Implenia wird auf zwei Geschossen Arbeitsplätze für rund 80 Personen belegen. Die übrigen Flächen sind an Dritte vermietet. Das Gebäude überzeugt nicht nur mit seiner spektakulären dreieckigen Form, sondern punktet auch bei der Energieversorgung. Eine rund 400 m2 grosse Photovoltaikanlage versorgt das Haus mit Strom aus Sonnenenergie.

"Mit dem neuen Standort für unsere Hochbauspezialisten in der Waadt bieten wir unseren Mitarbeitenden modernste Arbeitsplätze an einer hervorragenden Lage", freute sich Anton Affentranger, CEO von Implenia, bei der Eröffnung. "In Crissier bestätigen wir die strategische Bedeutung unseres Engagements in der Romandie."

Der neue Standort von Implenia Buildings in der Waadt überzeugt mit seiner spektakulären Form und punktet bei der Energieversorgung. (Bild: Implenia)

Kontakt fürMedien:

Reto Aregger

Head of Communications Group

Telefon: +41 58 474 74 77

communication@implenia.com

@Impleniatweet (https://twitter.com/Impleniatweet)

Implenia ist das führende Bau- und Baudienstleistungsunternehmen der Schweiz mit einer starken Stellung im deutschen, österreichischen und skandinavischen Infrastrukturmarkt. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund 150-jährige Bautradition zurück und fasst das Know-how aus hochqualifizierten Baueinheiten unter einem Dach zu einem gesamteuropäisch agierenden Unternehmen zusammen. Das integrierte Businessmodell und die in allen Bereichen des Bauens tätigen Spezialisten erlauben es der Gruppe, ein Bauwerk über seinen gesamten Lebenszyklus zu begleiten - wirtschaftlich, integriert und kundennah. Dabei steht eine nachhaltige Balance zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer und ökologischer Verantwortung im Fokus. Implenia mit Hauptsitz in Dietlikon bei Zürich beschäftigt europaweit rund 10 000 Personen und erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von rund 3,9 Milliarden Franken. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter www.implenia.com (http://www.implenia.com).