Der Goldpreis kann am heutigen Dienstag die Marke von 1.300 USD wieder knapp überwinden. Die politische Krise in Italien löste den zweiten Tag in Folge hohe Verluste an den europäischen Börsen aus. Allerdings begrenzte der starke Dollar die Gewinne beim Gold. Der italienische Präsident hatte das Land am Montag auf den Weg zu Neuwahlen gebracht und einen ehemaligen Offiziellen des Internationalen Währungsfonds als Übergangspremier ...

