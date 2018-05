Die Schweizerische Nationalbank (SNB) erlebt in diesen Tagen ein Deja-vu: Die politischen Turbulenzen in Italien wecken Erinnerungen an die Euro-Krise vor wenigen Jahren. Angesichts der Spekulationen über einen möglichen Euro-Austritt des Landes trennen sich Investoren von der Gemeinschaftswährung und bringen ihr Geld in den "sicheren Hafen"...

Den vollständigen Artikel lesen ...