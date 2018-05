Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Aena auf "Neutral" mit einem Kursziel von 179 Euro belassen. Er glaube nicht, dass die strategischen Zielsetzungen des spanischen Flughafenbetreibers zu einem unerwartet hohen Barmittelfluss führen werden, schrieb Analyst Arthur Truslove in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er glaube vorerst auch nicht an bedeutende Zukäufe./tih/la Datum der Analyse: 25.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0079 2018-05-29/15:36

ISIN: ES0105046009