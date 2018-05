Vale A hat am Montag zum Auftakt der neuen Woche etwas nachgegeben. Dennoch gilt der Wert vielen Analysten als klare Kaufempfehlung. Denn die Aktie befindet sich in einem charttechnischen Aufwärtstrend, der relativ kräftig zu sein scheint, heißt es. Seit etwa Ende März ist die Aktie im steilen und nicht wie vorher relativ gemächlichen Vorwärtsgang und konnte seither mehr als 2 Euro oder 20 % aufsatteln. Das ist ein klares Kaufsignal, so die Meinung der Chartspezialisten. Zudem ist die Aktie ... (Moritz von Betzenstein)

