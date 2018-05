Hier geht's zum Video

An der Wall Street wurde gestern nicht gehandelt. Die Börsen in Übersee blieben aufgrund des Memorial Day geschlossen. Vergangenen Freitag verabschiedete sich der Dow Jones mit leichten Verlusten ins Wochenende. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Außerdem gibt Johanna Claar, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.