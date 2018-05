Jede Hochschule hat ihre eigenen Notenstandards. Diese zu vergleichen, wird für Personaler zunehmend zur Herausforderung. Das Unternehmen Candidate Select schafft Klarheit im Noten-Dschungel.

Dass eine Zwei in Volkswirtschaftslehre an der LMU München eine andere Aussagekraft hat als eine zwei in Rostock, ist den meisten Personalern wohl bekannt. Top-Universitäten sind bekannt für ihre harte Selektion, um am Ende die Crème de la Crème mit einem Abschlusszeugnis zu krönen. Doch wie viel besser die Note Zwei von der LMU tatsächlich ist, weiß niemand so genau. Wie schwer waren die Klausuren? Wie fleißig muss ein Student sein, um die Note zu erreichen? Wie umfassend ist das Studienprogramm? All diese Fragen stellen Personaler sich. Antworten gibt es kaum.

Noten zu vergleichen ist über Universitäten und Fächer hinweg kompliziert. Genau das ist das Problem der deutschen Hochschullandschaft. "Jede Universität hat eine eigene Notenkultur", erklärt Matthias Jaroch, Sprecher des Deutschen Hochschulverbandes. Er wünscht sich, dass die Universitäten sich auf Standards einigen. "Es fehlen klare Formulierungen darüber, welche Leistung mit ‚gut' oder gar ‚sehr gut' zu bewerten ist", sagt er.

In Deutschland gibt es mehr als 18.000 Studiengänge. Darüber hinaus gibt es vielerorts die Möglichkeit, Studiengänge zu kombinieren. Dass da ein Personaler den Durchblick darüber behält, wie er eine Note oder einen Studiengang einzuordnen hat, ist unwahrscheinlich.

Man Bergerhoff weiß, was eine Zwei in München wert ist und er möchte, dass Personaler das auch wissen. Er hat mit seinen Kollegen Philipp Seegers und Max Hoyer das Unternehmen Candidate Select gegründet. Mithilfe von Statistiken über Abschlussnoten, Persönlichkeits- und IQ-Tests ermittelt der Algorithmus des Unternehmens, wie gut ein Absolvent abgeschnitten hat. Seine Note wird dabei mit der seiner Kommilitonen und Studenten von anderen Universitäten verglichen. Heraus kommt der sogenannte CASE-Score. Ein Wert, der aussagt, wie viel Prozent der Absolventen des Faches besser waren als der ...

