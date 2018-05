Ein neuer Crash drohe Europa, glaubt der Devisen-Guru. Seine Warnung kommt an einem Tag, an dem Sorgen um einen Italexit an den Nerven der Anleger zerren.

Star-Investor George Soros glaubt, dass der nächste Crash nicht mehr lange auf sich warten lässt. Eine Dollar-Aufwertung und die damit verbundene Flucht aus Schwellenländern könnten zu einer "großen" Finanzkrise führen, sagte der 87-Jährige am Donnerstag in Paris.

In Gefahr sieht Soros, der mit Wetten gegen das britische Pfund berühmt wurde, auch die europäische Wirtschaft. So würden das Ende des Iran-Abkommens und die verschlechterten Beziehungen Europas zu den USA die Wirtschaft des Kontinents negativ beeinflussen. Auch rechnet der Investor mit der weiteren Abwertung von Währungen von Schwellenländern.

Die Warnungen Soros' ...

