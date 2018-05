ERSTE-HV Teil 3 S-Immo und Steinhoff. Die Werbung in der Pause fand ich ziemlich unpassend. "Du bist der König!" Diese Aussage grad von der ERSTE, die sich auch nach Jahren nicht zu einer ehrlichen Entschuldigung bei ihren 38.000 Brokerjet-Kunden (sorry, Brokerjet sei ja schon lange her, das wollen sie nicht, dass das noch irgendwer erwähnt) durchringen konnte, insbesondere für die Art, wie sie ihre Kunden rausgeworfen und abgekanzelt hat, das sorgt für Verwunderung. Obwohl zu fortgeschrittener Stunde das Buffet schon geöffnet war, war das Publikum noch fast vollständig anwesend, ein Lob dem interessierten Publikum! Das Podium berichtete von der "klaren Wachstumsstrategie" der ERSTE Group. Der Verkauf der S-Immo sei laut Síkela "überlegte...

